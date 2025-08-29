מבצע "טיפת מזל"

דיווחים בתימן: ראש הממשלה של החות'ים נהרג בתקיפה הישראלית

ערוץ אל-ג'ומהוריה התימני, המשדר מהעיר עדן, דיווח ממקורותיו כי א-רהווי חוסל בעת שהיה בדירה בשכונת בית בוס בצנעא
מחבר עומר שחר
  • עומר שחר
אחמד א-רהווי
אחמד א-רהווי צילום: .

כלי תקשורת בתימן המזוהים עם מתנגדי החות'ים דיווחו כי אחמד א-רהווי, ראש הממשלה של החות'ים ("ממשלת השינוי והבנייה"), נהרג באחת מהתקיפות של צה"ל על העיר צנעא.

ערוץ אל-ג'ומהוריה התימני, המשדר מהעיר עדן, דיווח ממקורותיו כי א-רהווי חוסל בעת שהיה בדירה בשכונת בית בוס בצנעא. העיתון "עדן אל-ר'ד" מדווח שהוא נהרג לצד כמה מבני לוויתו.

א-רהווי כיהן מזה כשנה כראש הממשלה שכפופה לחות'ים ואינה זוכה להכרה בינלאומית. תפקידו היה ניהולי, יותר מאשר צבאי או פוליטי.

בתוך כך, האתר התימני "defence line" העוסק בענייני ביטחון דיווח כי ישנן ידיעות על חיסול בכירים בממשלה של החות'ים, שנהרגו בתקיפת בית במתחם הביטחוני הצמוד למתחם ארמון הנשיא בצנעא, אחד המתחמים שהותקפו. עוד דווח כי תקיפות נוספות בוצעו כנגד בסיסים חות'יים בתוך מתחם ארמון הנשיא, בשכונת "חדה" הקרובה למתחם הביטחוני, וכן בבסיס צבאי בהר עטאן שצמוד לצנעא בדרום-מערב.

ישראל תקפה היום בבירת תימן צנעא במסגרת מבצע "טיפת מזל". על פי גורם ישראלי, יעד התקיפה הייתה הצמרת הצבאית של החות'ים, ובה גם הרמטכ"ל החות'י - שניצל בחודש יוני מניסיון מחיסול ישראלי. 

גורם צבאי אמר לכאן חדשות כי התקיפות היו במספר מקומות, נגד בכירים חותים בדרג צבאי וגם מדיני שהתכנסו לצפות בנאום של מנהיג החות'ים עבד מאלכ אל חות'י בבירה צנעא. ערוץ אל-חדת' הסעודי דיווח ממקורותיו כי התקיפות כוונו לבתים שהתחבאו בהם בכירים חות'ים בצנעא.

שר הביטחון ישראל כ"ץ איים לאחר התקיפה: "כפי שהזהרנו את החות'ים בתימן - אחרי מכת החושך באה מכת בכורות. מי שירים יד על ישראל - ידו תיגדע".

בצה"ל ממשיכים לאסוף BDA – הערכת תוצאות נזקי התקיפה – כדי לוודא שכל מי שהיה בכינוס החות'י בבירה צנעא - נפגע או חוסל בתקיפה.

