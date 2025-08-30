תיעוד ההרס לאחר התקיפה הישראלית בתימן - ותגבור האבטחה מצד החות'ים

על פי האתר התימני "דיפנס ליין", המזוהה עם מתנגדי החות'ים - בארגון הטרור תגברו את אמצעי האבטחה ב"שכונה המדינית" - שם תקף השבוע צה"ל. על פי דיווחים, בתקיפה נהרגו ראש ממשלת החות'ים וסגן שר הפנים בממשלה

לאחר התקיפה הישראלית: החות'ים תגברו את אמצעי האבטחה ב"שכונה המדינית" באזור חידה, מערבית לקומפלקס הנשיאותי בצנעא בירת תימן. מדובר בשכונה בה ישנם נציגויות דיפלומטיות ובתים של בכירים חות'ים. כך על פי האתר התימני "דיפנס ליין", המזוהה עם מתנגדי החות'ים.

עוד לפי האתר, אחת מהתקיפות הישראליות ביום חמישי כוונה למבנה באותה שכונה - שבו נהרגו ראש ממשלת החות'ים וסגן שר הפנים בממשלה. האתר אף פרסם צילום לווין מאותו אזור, בו ניתן לראות את הנזק שנגרם למקום.

קודם לכן דיווח האתר התימני כי החות'ים הטילו הגבלות ביטחוניות חדשות בבירה צנעא בעקבות התקיפה הישראלית ביום חמישי האחרון ופתחו במבצע מעצרים נגד אזרחים בחשד שהם "שיתפו פעולה עם התוקפנות". זאת, בעקבות פרסום תמונות ומידע על התקיפות הישראליות האחרונות.

בנוסף נטען כי החות'ים העבירו אזהרות לאזרחים שלא לפרסם מידע, תמונות או לשוחח בטלפון על התקיפות הישראליות האחרונות במסגרת הניסיון להטיל איפול על תוצאות התקיפה.

התקיפה הישראלית בבירת תימן צנעא ביום חמישי כוונה לעבר אולם כנסים, שבו התקיים מפגש שרים של הממשלה החות'ית. הבכירים נערכו לצפות יחד בנאום של מנהיג החות'ים עבד מאלכ אל-חות'י. בצה"ל אומרים כי הרמטכ"ל ושר הביטחון החות'ים הגיעו לאולם הכנסים שהותקף. לפי גורמים בצבא, בשלב זה עדיין אוספים את תוצאות נזקי התקיפה ואת המידע על הבכירים שנכחו במקום.

עוד אומרים בצבא כי התקיפה הייתה מוצלחת ונעשתה בהתאם לתוכניות אחרי שהגיע "מידע מודיעיני מתפרץ".

הערוץ התימני אל-ג'ומהריה, המזוהה עם מתנגדי החות'ים, דיווח אתמול כי בתקיפה נהרגו ונפצעו שרים וסגני שרים בממשלה החות'ית. לדברי מקורות ששוחחו עם הערוץ, בין הנפגעים סגן ראש הממשלה ג'לאל א-רווישאן, סגן שר הפנים עבד אל-מג'יד אל-מורתדא ושר הכלכלה, התעשייה וההשקעות מועין אל-מחקארי.

קודם לכן, דיווחו כלי תקשורת המזוהים עם מתנגדי החות'ים כי ראש הממשלה החות'י אחמד ר'אלב א-רהאווי, נהרג בתקיפה. עד כה אין שום אישור לדיווחים מצד החות'ים, והקו המוביל הוא הכחשה כי בכירים בארגון נהרגו במתקפה הישראלית.