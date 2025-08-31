רה"מ על ניסיון חיסול אבו עוביידה: "כנראה אין מי שידברר"

רה"מ על ניסיון חיסול אבו עוביידה: "כנראה אין מי שידברר"
הבוקר דיווחו גורמים פלסטינים מדווחים כי דובר הזרועה הצבאית של חמאס חוסל בתקיפת חיל האוויר אתמול בעיר עזה • הידיעות פורסמו בערוץ אל ערביה ובערוץ אל חדת', אך עדיין אין אישור רשמי של חמאס
מחבר מיכאל שמש
Getting your Trinity Audio player ready...
דובר חמאס אבו עוביידה
דובר חמאס אבו עוביידה צילום: -

כיממה לאחר תקיפת צה"ל בעיר עזה, ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר היום (ראשון) בישיבת הממשלה כי ההודעה של החמאס על חיסול דובר הזרוע הצבאית של ארגון הטרור, אבו עוביידה, מתעכבת. "כנראה אין בחמאס מי שידברר", הוסיף ראש הממשלה.

מוקדם יותר הבוקר דיווחו גורמים פלסטינים מדווחים כי אבו עוביידה חוסל בתקיפת חיל האוויר אתמול בעיר עזה. הידיעות פורסמו בערוץ אל ערביה ובערוץ אל חדת', אך עדיין אין אישור רשמי של חמאס. על פי הדיווחים, ההפצצה כוונה אל דירת מסתור בשכונת רימאל, ויותר מעשרה בני אדם נהרגו בה.

בתוך כך, בעקבות החיסולים האחרונים שעשתה ישראל ברצועה ובתימן והאיומים בנקמה, ישיבת הממשלה התקיימה במתחם חלופי מאובטח. כך פורסם לראשונה בכאן חדשות. גם ישיבת הקבינט תתקיים במתחם חלופי מאובטח.

עוד בנושא

ישיבת הממשלה, ארכיון

עימות חריף בישיבת הממשלה: "שר החינוך הכושל בתולדות המדינה"

אחמד א-רהאווי

צה"ל הודיע: ראש ממשלת החות'ים אחמד א-רהאווי חוסל

תגיות |
בחירת העורכת
  • כך חוסלה הצמרת האיראנית
    כך חיסלה ישראל את הצמרת האיראנית
  • 90 שנה לקפה כסית: הסודות של בית הקפה המיתולוגי נחשפים
    יוקרה וריכולים: 90 שנה לבית הקפה המיתולוגי בת"א
  • עבור בצע כסף: הצעירים הנורמטיביים שהופכים למבריחי סמים בשירות ארגוני הפשיעה
    הצעירים הנורמטיביים שהופכים למבריחי סמים
  • התקפת צחוק: אודי כגן מביא את הפוסט-טראומה לבמת הסטנדאפ
    התקפת צחוק: אודי כגן מביא את הפוסט-טראומה לבמת הסטנדאפ
  • הצד האפל של המנגו
    על המר והמתוק: הצד האפל של חגיגת המנגו בישראל

אולי יעניין אותך