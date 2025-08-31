הבוקר דיווחו גורמים פלסטינים מדווחים כי דובר הזרועה הצבאית של חמאס חוסל בתקיפת חיל האוויר אתמול בעיר עזה • הידיעות פורסמו בערוץ אל ערביה ובערוץ אל חדת', אך עדיין אין אישור רשמי של חמאס

רה"מ על ניסיון חיסול אבו עוביידה: "כנראה אין מי שידברר"

כיממה לאחר תקיפת צה"ל בעיר עזה, ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר היום (ראשון) בישיבת הממשלה כי ההודעה של החמאס על חיסול דובר הזרוע הצבאית של ארגון הטרור, אבו עוביידה, מתעכבת. "כנראה אין בחמאס מי שידברר", הוסיף ראש הממשלה.

מוקדם יותר הבוקר דיווחו גורמים פלסטינים מדווחים כי אבו עוביידה חוסל בתקיפת חיל האוויר אתמול בעיר עזה. הידיעות פורסמו בערוץ אל ערביה ובערוץ אל חדת', אך עדיין אין אישור רשמי של חמאס. על פי הדיווחים, ההפצצה כוונה אל דירת מסתור בשכונת רימאל, ויותר מעשרה בני אדם נהרגו בה.

בתוך כך, בעקבות החיסולים האחרונים שעשתה ישראל ברצועה ובתימן והאיומים בנקמה, ישיבת הממשלה התקיימה במתחם חלופי מאובטח. כך פורסם לראשונה בכאן חדשות. גם ישיבת הקבינט תתקיים במתחם חלופי מאובטח.