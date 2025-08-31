בשל חשש לסיכון חיי חטופים

אנשי מילואים ממפקדת השבויים והנעדרים ילוו לוחמים במבצע לכיבוש עזה

אנשי מילואים ממפקדת השבויים והנעדרים ילוו לוחמים במבצע לכיבוש עזה
המטרה היא שלוחמי השו"ן יצטרפו ללחימה בשטח עם הפיקוד הבכיר כדי שיוכלו להשפיע ולייעץ בזמן אמת • משפחות חטופים לבכירי צה"ל: גם אם יש הזדמנות - אל תשחררו אותם במבצע
מחבר איתי בלומנטל
Getting your Trinity Audio player ready...
לוחמי צה"ל בדרום רצועת עזה, יוני 2024
לוחמי צה"ל בדרום רצועת עזה, יוני 2024 צילום: דובר צה"ל

כחלק מהיערכות לכיבוש העיר עזה, בצה"ל הכשירו לוחמים ותיקים, אנשי מילואים מטעם מפקדת השבויים והנעדרים בראשות האלוף (במיל') ניצן אלון, שיצטרפו למפקדי האוגדות והחטיבות בשטח. זאת במטרה ללוות את הלחימה בזמן אמת. כך פורסם הערב (ראשון) בכאן חדשות.

גם בעבר צה"ל הכשיר לוחמים מטעם מפקדת השו"ן (השבויים והנעדרים), שהוצבו בעיקר במפקדות הקדמיות, אולם כעת הכוונה היא שיצטרפו ללחימה בשטח עם הפיקוד הבכיר כדי שיוכלו להשפיע ולייעץ בזמן אמת. מעין גורמים מקצועים לנושא החטופים שחשופים למידע העדכני ביותר.

ההחלטה הזו מבטאת גם את החשש ששעלה הרמטכ"ל אייל זמיר, גם במהלך דיוני הקבינט, שהתמרון עלול לסכן את החטופים. זו הסיבה שצה"ל רוצה שגורמי מקצוע ילוו את הכוחות בשטח בזמן אמת במהלך המבצע לכיבוש העיר עזה.

הבקשה החריגה של משפחות החטופים מבכירי צה"ל

משפחות חטופים פנו לבכירי הדרג הצבאי והעבירו להם מסר לפיו גם את תהיה הזדמנות לחלץ את יקיריהם, אין לעשות זאת במבצע צבאי. כך פרסם הערב כתבנו סולימאן מסוודה במהדורת כאן חדשות.

המשפחות אמרו לנציגי הצבאי שהסיכון לכך שפעולת חילוץ תוביל להוצאה להורג של יקיריהם גבוה מדי. משפחות החטופים דורשים שהם ישוחררו במסגרת עסקה.

חלק מהמשפחות פנו בעבר לנציגי צה"ל שעוסקים במו״מ והציבו דרישה הזאת, אך הפעם המעגל שאליו התבצעה הפנייה התרחב.

אותן משפחות שפנו לבכירי הדרג הצבאי ציטטו דברים שאמר הרמטכ"ל אייל זמיר בישיבות הקבינט לפיהם ההשתלטות על העיר עזה תביא לסיכון חיי חטופים.  

עוד בנושא

בנימין נתניהו, ישראל כ

בעקבות החיסולים בתימן: תוגברה האבטחה על נתניהו וכ"ץ

הרטמכ

הרמטכ"ל אחרי חיסול אבו עוביידה: נגיע גם לראשי חמאס בחו"ל

תגיות |
בחירת העורכת
  • שון מנדס בהופעה בהונגריה, מוקדם יותר החודש
    שון מנדס: "להפוך כאב וסבל לשנאה לעם היהודי - דבר שגוי"
  • כך חוסלה הצמרת האיראנית
    כך חיסלה ישראל את הצמרת האיראנית
  • 90 שנה לקפה כסית: הסודות של בית הקפה המיתולוגי נחשפים
    יוקרה וריכולים: 90 שנה לבית הקפה המיתולוגי בת"א
  • עבור בצע כסף: הצעירים הנורמטיביים שהופכים למבריחי סמים בשירות ארגוני הפשיעה
    הצעירים הנורמטיביים שהופכים למבריחי סמים
  • התקפת צחוק: אודי כגן מביא את הפוסט-טראומה לבמת הסטנדאפ
    התקפת צחוק: אודי כגן מביא את הפוסט-טראומה לבמת הסטנדאפ

אולי יעניין אותך