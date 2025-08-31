אנשי מילואים ממפקדת השבויים והנעדרים ילוו לוחמים במבצע לכיבוש עזה

המטרה היא שלוחמי השו"ן יצטרפו ללחימה בשטח עם הפיקוד הבכיר כדי שיוכלו להשפיע ולייעץ בזמן אמת • משפחות חטופים לבכירי צה"ל: גם אם יש הזדמנות - אל תשחררו אותם במבצע

כחלק מהיערכות לכיבוש העיר עזה, בצה"ל הכשירו לוחמים ותיקים, אנשי מילואים מטעם מפקדת השבויים והנעדרים בראשות האלוף (במיל') ניצן אלון, שיצטרפו למפקדי האוגדות והחטיבות בשטח. זאת במטרה ללוות את הלחימה בזמן אמת. כך פורסם הערב (ראשון) בכאן חדשות.

גם בעבר צה"ל הכשיר לוחמים מטעם מפקדת השו"ן (השבויים והנעדרים), שהוצבו בעיקר במפקדות הקדמיות, אולם כעת הכוונה היא שיצטרפו ללחימה בשטח עם הפיקוד הבכיר כדי שיוכלו להשפיע ולייעץ בזמן אמת. מעין גורמים מקצועים לנושא החטופים שחשופים למידע העדכני ביותר.

בשל החשש מפגיעה בחטופים במהלך כיבוש העיר עזה: צוותים ממפקדת השבויים והנעדרים יצטרפו ללחימה | הדיווח של @ItayBlumental #מהדורתכאןחדשות עם @TaliMoreno_ pic.twitter.com/JRvqcOk31m — כאן חדשות (@kann_news) August 31, 2025

ההחלטה הזו מבטאת גם את החשש ששעלה הרמטכ"ל אייל זמיר, גם במהלך דיוני הקבינט, שהתמרון עלול לסכן את החטופים. זו הסיבה שצה"ל רוצה שגורמי מקצוע ילוו את הכוחות בשטח בזמן אמת במהלך המבצע לכיבוש העיר עזה.

הבקשה החריגה של משפחות החטופים מבכירי צה"ל

משפחות חטופים פנו לבכירי הדרג הצבאי והעבירו להם מסר לפיו גם את תהיה הזדמנות לחלץ את יקיריהם, אין לעשות זאת במבצע צבאי. כך פרסם הערב כתבנו סולימאן מסוודה במהדורת כאן חדשות.

הבקשה החריגה של בני משפחות חטופים מבכירים בצה"ל: גם אם תהיה הזדמנות לחלץ חטופים בפעולה צבאית – אל תעשו את זה | הדיווח של @SuleimanMas1 #מהדורתכאןחדשות עם @TaliMoreno_ pic.twitter.com/bwW0d0O95s — כאן חדשות (@kann_news) August 31, 2025

המשפחות אמרו לנציגי הצבאי שהסיכון לכך שפעולת חילוץ תוביל להוצאה להורג של יקיריהם גבוה מדי. משפחות החטופים דורשים שהם ישוחררו במסגרת עסקה.

חלק מהמשפחות פנו בעבר לנציגי צה"ל שעוסקים במו״מ והציבו דרישה הזאת, אך הפעם המעגל שאליו התבצעה הפנייה התרחב.

אותן משפחות שפנו לבכירי הדרג הצבאי ציטטו דברים שאמר הרמטכ"ל אייל זמיר בישיבות הקבינט לפיהם ההשתלטות על העיר עזה תביא לסיכון חיי חטופים.