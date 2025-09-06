לקראת כיבוש העיר עזה: צה"ל הכריז על אזור הומניטרי בח'אן יונס

בתי חולים שדה, תשתיות מים וציוד רפואי: בצל "מרכבות גדעון ב", מתאם פעולות הממשלה בשטחים פרסם היום את רשימת הצעדים שננקטו מבעוד מועד באזור שהוגדר כהומניטרי. צה"ל מקווה לדחוק את תושבי העיר עזה, כמה מאות אלפים, דרומה לכיוון ח'אן יונס

לקראת המבצע לכיבוש העיר עזה, צה"ל פרסם הבוקר (שבת) את מפת המרחב ההומניטרי בח'אן יונס אליו מקווים לדחוק את האוכלוסייה העזתית. לקראת הכוונה להניע את התושבים דרומה, מתאם פעולות הממשלה בשטחים פרסם פירוט של הצעדים ההומניים שננקטו עד כה כהכנה למבצע.

בהודעת המתפ"ש פורטו שורה של תשתיות מים וחשמל, בניהן קו המים האמירתי ממצרים לאזור אל-מוואסי שאמור לאפשר אספקה של 15 ליטר לאדם ליום ל-600,000 איש. בנוסף נמסר כי קו החשמל "קלע" יחובר לשני מתקני התפלה שהפעלתם אמורה לאפשר אספקה של 26,000 מ"ק ביום לעומת 3,500 מ"ק טרם חיבור הקו. עוד נמסר כי ⁠מתבצעות עבודות תיקון בקווי המים מישראל אשר ירחיבו את ההיצע. בנוסף צה"ל יאפשר ⁠הכנסת דלק באופן שוטף לטובת תדלוק מתקני ההתפלה ותפעול של בארות המים.

באזור שהוקצה כהומניטרי ישנם שלושה בתי חולים מוסדיים, מלבד בית החולים האירופי שהותקף בחודש מאי במהלך חיסול מוחמד סינוואר ושפעילותו הושבתה. בתי החולים הפעילים הינם אל-אמל, שוהאדה אל אקצא ונאצר, האחרון הותקף על ידי צה"ל לפני מספר שבועות. בנוסף קיימים באזור 8 בתי חולים שדה ו-3 מרפאות מרכזיות. ממתפ"ש נמסר כי החלו עבודות להפעלה מחודשת של בית החולים האירופי על ידי צוותים מקומיים ובין-לאומיים.

עוד נמסר כי בשבועיים האחרונים ⁠הוכנסו מעל 1,500 טון של ציוד רפואי ותרופות בשיתוף הארגונים הבין-לאומיים. בנוסף, נמסר, החל שיח ראשוני עם גורמי רפואה בצפון רצועת עזה לטובת גיבוש תוכניות להעתקת תשתיות מהצפון לדרום. ציר גישה לתנועת חולים ומלוויהם לבית החולים שדה האמירתי עוד נמצא בשלבי תכנון.

עוד נמסר מצה"ל כי הוכנסו מעל ל־5,000 אוהלים וברזנטים בשיתוף ארגונים בין-לאומיים ומדינות תורמות. בנוסף נמסר כי עשרות אלפי אוהלים נוספים נרכשו לאחרונה על ידי ארגוני הסיוע וצפויים להכנס לדרום עזה במהלך השבועיים הקרובים.

צה"ל מאפשר הכנסת מזון במשאיות לרצועה, זאת לצד שלושת מתחמי החלוקה בדרום הרצועה. במתפ"ש מסרו כי מתבצעות עבודות להקמת שני מתחמי חלוקה נוספים. הצנחות של חבילות מזון מהאוויר יתבצע בהתאם לבקשת מדינות, בשיתוף ירדן, מצרים, איחוד האמירויות ומדינות נוספות.