אח החטוף: "איש מודיעין בכיר אמר לנו שצה"ל יפעל באזור שייתכן שמתן מוחזק בו ואי אפשר לערוב לביטחונו"

אופיר, אחיו של החטוף מתן אנגרסט, אמר כי גורם מודיעיני בכיר מסר למשפחה כי המקרה שבו נרצחו שישה חטופים בשנה שעברה במנהרה כאשר צה"ל התקרב למקום בו שהו, עלול לחזור על עצמו: "אמרו לנו 'אנחנו לא יודעים להבטיח במאה אחוזים את החיים של החטופים במהלך המבצע הזה'"

אופיר אנגרסט, אחיו בן ה-17 של החייל החטוף מתן אנגרסט, אמר היום (שבת) בכאן רשת ב: "קיבלנו מידע מאיש מודיעין בכיר שצה"ל יפעל באזור שייתכן שמתן מוחזק בו - ואי אפשר לערוב לביטחונו". אותו גורם הוסיף כי אי אפשר להבטיח שצה"ל לא יפגע בטעות במקום בו מתן, או חטופים אחרים מוחזקים.

אחיו של מתן אנגרסט הוסיף כי אותו גורם אמר למשפחה כי נלמדו לקחים מהמקרה שבו נרצחו שישה חטופים (הירש גולדברג-פולין, אורי דנינו, עדן ירושלמי, כרמל גת, אלמוג סרוסי ואלכס לובנוב) לפני שנה במנהרה כאשר צה"ל התקרב לאזור בו הוחזקו, "אמרו לנו שסיטואציה כזו יכולה לחזור על עצמה", אמר אופיר אנגרסט.

"זו הפעם הראשונה שאנחנו מקבלים דיווח כזה, בפעם הראשונה מזה שנתיים", אמר אחיו של מתן, "אם אנשים אומרים שהם לא יכולים להבטיח לנו שהחיים של מתן לא יפגעו בעקבות המבצע אין לנו כבר מה להפסיד".

אופיר אנגרסט אמר: "אמרו לנו 'אנחנו לא יודעים להבטיח ב-100% את החיים של החטופים במהלך המבצע הזה'". אנחנו מבינים שהמבצע הזה הוא לא בעל השפעה של הצבא. אנחנו מבינים שהממשלה היא זאת שלקחה על עצמה את ההחלטה, ואנחנו חווים פה החלטות פוליטיות לפני מבצעיות וצבאיות". אחיו של מתן קרא לציבור להצטרף למחאה: "נעשה מחאה מאוד גדולה בירושלים, קוראים לציבור ולעם להגיע ולהתייצב איתנו".

תיעוד של מתן אנגרסט מהשבי שפורסם על ידי חמאס

מוקדם יותר היום פרסמה ענת אנגרסט, אימו של החייל החטוף מתן אנגרסט, פוסט ברשת X בו שיתפה כי נודע לה שבנה בסכנת חיים מיידית. היא הודיע שתפגין הערב עם משפחות נוספות מול מעון ראש הממשלה בירושלים. הפוסט פנה לראש הממשלה נתניהו, שכתבה: "ראש הממשלה ישנת הלילה? עברתי את הלילה ה-700 ללא שינה".

אמש פורסם בכאן חדשות כי צה"ל ימשיך לתקוף מהאוויר "מטרות עוצם", כלומר כאלה הנחשבות משמעותיות, בעיר עזה בשבוע הקרוב לפני שיתחיל בפעילות הקרקעית במרחב העיר.