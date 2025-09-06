טראמפ: "המו"מ תלוי בישראל. שמעתי שחטופים מתו לאחרונה"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס הערב לשיחות בין ישראל וחמאס להשבת החטופים והפסקת הלחימה בעזה. "אנחנו במשא ומתן עמוק עם חמאס. זו בחירה של ישראל. אם לא נוציא את כולם עכשיו זה יהיה מאוד רע. יש 32 אנשים מתים. יש 20 חטופים חיים, אבל אני חושב שכמה מהם מתו לאחרונה, כך שמעתי".

טראמפ התייחס להפגנות בישראל להשבת החטופים: "אני רואה אותן, הן לא על המלחמה, הן על החטופים. זה מעמיד את ישראל במצב קשה. קשה לנהל מלחמה כשיש לך אנשים שרוצים את 20 האנשים (החטופים) בחזרה, הם רוצים אותם מאוד".

הרמטכ"ל לשעבר הציע הסכם לשחרור כל החטופים, נתניהו סירב

הערב נחשף בחדשות שישי בכאן חדשות כי הרמטכ"ל לשעבר הרצי הלוי, ניסה לשכנע את הדרג המדיני להביא להסכם שישחרר את כל החטופים כדי לאפשר את הכרעת חמאס בעזה ללא מגבלות.

הרמטכ"ל לשעבר הלוי הציע הסכם לשחרור כל החטופים כדי לאפשר את הכרעת חמאס ללא מגבלות, נתניהו סירב: "זו תבוסה" | החשיפה של @gilicohen10 #מהדורתכאןחדשות עם @MoavVardi pic.twitter.com/LVt9uFOjSl — כאן חדשות (@kann_news) September 5, 2025

לפי מקורות, במהלך החודשים שקדמו לכניסה הקרקעית לרפיח, הרמטכ"ל לשעבר הלוי ביקש לגבש גם הצעה בת שלב אחד - לשחרור כל החטופים ולסיום המלחמה.

צוות של כמה קצינים מאגף המבצעים ומהאגף האסטרטגי ניסחו כמה תרחישים כדי להציג לדרג המדיני את הדרך להכריע את חמאס גם אחרי ההסכם המדובר. המחשבה הייתה שלאחר שכל החטופים ישובו ארצה גם הכרעת חמאס תהיה פשוטה יותר, אך הסוגייה נפסלה על הסף על ידי הדרג המדיני.

באחד מדיוני הקבינט המצומצמם, שבו הציג הלוי את הדברים, ביטל אותם ראש הממשלה בנימין נתניהו ואמר כי זו "תבוסה". לדברי מקורות המעורים בנושא, המהלך נגנז באופן כה מהיר, עד שכלל לא הובא לדיונים אל מות צוות המשא ומתן.