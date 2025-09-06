700 ימים בשבי

טראמפ: "המו"מ תלוי בישראל. שמעתי שחטופים מתו לאחרונה"

טראמפ: "המו"מ תלוי בישראל. שמעתי שחטופים מתו לאחרונה"
נשיא ארצות הברית התייחס לשיחות עם חמאס וההפגנות בישראל: "קשה לנהל מלחמה כשיש לך אנשים שרוצים את 20 האנשים (החטופים) בחזרה"
מחבר נתן גוטמן
Getting your Trinity Audio player ready...
עצרת למען השבת החטופים מעזה, אוגוסט 2025
עצרת למען השבת החטופים מעזה, אוגוסט 2025 צילום: אבשלום ששוני, פלאש 90

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס הערב לשיחות בין ישראל וחמאס להשבת החטופים והפסקת הלחימה בעזה. "אנחנו במשא ומתן עמוק עם חמאס. זו בחירה של ישראל. אם לא נוציא את כולם עכשיו זה יהיה מאוד רע. יש 32 אנשים מתים. יש 20 חטופים חיים, אבל אני חושב שכמה מהם מתו לאחרונה, כך שמעתי".

טראמפ התייחס להפגנות בישראל להשבת החטופים: "אני רואה אותן, הן לא על המלחמה, הן על החטופים. זה מעמיד את ישראל במצב קשה. קשה לנהל מלחמה כשיש לך אנשים שרוצים את 20 האנשים (החטופים) בחזרה, הם רוצים אותם מאוד".

הרמטכ"ל לשעבר הציע הסכם לשחרור כל החטופים, נתניהו סירב

הערב נחשף בחדשות שישי בכאן חדשות כי הרמטכ"ל לשעבר הרצי הלוי, ניסה לשכנע את הדרג המדיני להביא להסכם שישחרר את כל החטופים כדי לאפשר את הכרעת חמאס בעזה ללא מגבלות.

לפי מקורות, במהלך החודשים שקדמו לכניסה הקרקעית לרפיח, הרמטכ"ל לשעבר הלוי ביקש לגבש גם הצעה בת שלב אחד - לשחרור כל החטופים ולסיום המלחמה.

צוות של כמה קצינים מאגף המבצעים ומהאגף האסטרטגי ניסחו כמה תרחישים כדי להציג לדרג המדיני את הדרך להכריע את חמאס גם אחרי ההסכם המדובר. המחשבה הייתה שלאחר שכל החטופים ישובו ארצה גם הכרעת חמאס תהיה פשוטה יותר, אך הסוגייה נפסלה על הסף על ידי הדרג המדיני.

באחד מדיוני הקבינט המצומצמם, שבו הציג הלוי את הדברים, ביטל אותם ראש הממשלה בנימין נתניהו ואמר כי זו "תבוסה". לדברי מקורות המעורים בנושא, המהלך נגנז באופן כה מהיר, עד שכלל לא הובא לדיונים אל מות צוות המשא ומתן.

עוד בנושא

פלסטינים עומדים בתור כדי למלא מים בעיר עזה

גורמי ביטחון: "אי אפשר להבטיח שלא ייפגעו חטופים בעזה"

גיא גלבוע דלאל ואלון אהל

"מודאגים מכך ששני החטופים נסעו בעזה והמודיעין לא ידע"

בחירת העורכת
  • עוגה במחלוקת
    קניתם? דניאל עמית השיקה עוגה ב-139 ש"ח והרשת סוערת
  • פרדי מרקורי
    יחי המלכה: איך הפך פרדי מרקורי לאייקון קווירי?
  • הציור האבוד
    80 שנה אחרי: ציור שנגנב על ידי הנאצים נמצא במודעת נדל"ן
  • שנה לנסראללה
    שנה לחיסול נסראללה: איך השתנה מאז המזרח התיכון?
  • "הילדים בגן צחקו שיש לי שפם": הילדות שמסירות שיער בלייזר לקראת כיתה א'
    "בגן צחקו שיש לי שפם": הילדות שמסירות שיער לפני כיתה א'

אולי יעניין אותך