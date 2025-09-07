בצעד חריג: אזור ביתו של הרמטכ"ל הוכרז כשטח צבאי סגור

מפקד פיקוד העורף הכריז על אזור ביתו של זמיר בשרון כעל שטח צבאי סגור למשך חמישה ימים, וזאת לאחר הפגנה שהתקיימה מול הבית במהלכה שפכו המוחים צבע אדום וגרמו לנזק. מצה"ל נמסר: "ההחלטה - בהתאם לשיקולים מקצועיים וביטחוניים"

באופן חריג, מפקד פיקוד העורף אלוף שי קלפר הכריז בסוף השבוע על סביבת ביתו של הרמטכ"ל אייל זמיר במושב רמות השבים בשרון כעל שטח צבאי סגור. כך נודע היום (ראשון).

ההחטה התקבלה אחרי הפגנה שהתקיימה מחוץ לביתו שבוע קודם לכן, במהלכה מפגינים שפכו במקום צבע אדום וגרמו לנזק.

בצה"ל טוענים כי ההחלטה התקבלה לאחר הערכת מצב, ולמרות שהיה ניתן להגביל את ההפגנות במקום באמצעות משטרה, ולא עם צו אלוף שנחשב לצעד דרקוני.

בהודעה רשמית קצרה מטעם צה"ל נכתב: "ההחלטה להפוך את המרחב לשטח צבאי סגור התקבלה בהתאם לשיקולים מקצועיים וביטחוניים".

ההחלטה תקפה עד 10 בספטמבר, לאחר מכן תתבצע הערכה כדי להחליט האם להאריך את הצו. עוד מובהר כי הצעד לא פוגע ביתר תחומי המרחב ובשגרת התושבים.

ההפגנה מול בית הרמטכ"ל צילום: "עומדים ביחד"

במהלך ההפגנה, הפעילים מתנועת "עומדים ביחד" יחד עם חיילי מילואים מארגון "חיילים למען החטופים", שפכו כאמור צבע אדום מול בית הרמטכ"ל. בהודעה שהוציא ארגון "עומדים ביחד" נמסר כי הצבע האדום הוא "סימן לנהרות הדם שיישפכו אם ישראל תצא לכיבוש עזה שוב, תסכן את החטופים ותהרוג חפים מפשע".

מראש הממשלה נמסר אז בתגובה למעשים: "אני מגנה את השחתת ביתו של הרמטכ"ל אייל זמיר על ידי פעילי מחאה קיצוניים. צה"ל בהובלת הרמטכ"ל פועל במוסריות ונחישות כדי להכריע את חמאס ולהשיב את כל חטופינו, ויש להוקיע כל ניסיון לפגוע בו ובמפקדיו. אני קורא לרשויות אכיפת החוק למצות את הדין עם מבצעי המעשה הנפשע".

שר הביטחון ישראל כ"ץ התייחס גם הוא: "אני מגנה בכל תוקף את המפגינים האלימים שהשחיתו את ביתו של הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, שעושה לילות כימים להגנת מדינת ישראל. זוהי חציית קו אדום ואני מצפה שמערכת אכיפת החוק תמצה עם העבריינים את הדין ותעניש אותם במלוא החומרה".