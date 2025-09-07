דרך מתווך ישראלי: ארה"ב העבירה לחמאס עקרונות להסכם כולל

לא מדובר בניסוח מלא ופורמלי של הצעה, אלא בעקרונות שאמורים להכתיב את המשך המשא ומתן. ההצעה הועברה באמצעות גרשון בסקין, שתיווך בעבר במו"מ מול חמאס בעסקת שליט

ארצות הברית העבירה לחמאס עקרונות להצעה להסכם כולל - כך נחשף הבוקר (ראשון) בתוכנית "הבוקר הזה" בכאן רשת ב. לא מדובר בניסוח מלא ופורמלי של הצעה, אלא בעקרונות שאמורים להכתיב את המשך המשא ומתן.

ההצעה הועברה דרך תיווך של גרשון בסקין, שהיה מעורב בעברו במגעים עם חמאס לשחרור גלעד שליט. ייתכן וזה הרקע להודעת חמאס הלילה שמדגישה את הסכמתה להצעת קטאר ומצרים מאמצע חודש אוגוסט.

בסקין לא השיב לפניית כאן חדשות בשלב זה.

במקביל, ראש צוות המשא ומתן ומקורבו של נתניהו, השר רון דרמר, צפוי להגיע לארה"ב השבוע ולשוחח עם בכירי ממשל טראמפ. בסוף השבוע, התייחס נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לשיחות בין ישראל וחמאס להשבת החטופים והפסקת הלחימה בעזה.

לדברי טראמפ: "אנחנו במשא ומתן עמוק עם חמאס. זו בחירה של ישראל. אם לא נוציא את כולם עכשיו זה יהיה מאוד רע. יש 32 אנשים מתים. יש 20 חטופים חיים, אבל אני חושב שכמה מהם מתו לאחרונה, כך שמעתי".

כמו כן, פורסם בסוף השבוע בכאן חדשות כי צה"ל והרמטכ"ל לשעבר הרצי הלוי, ניסו לשכנע את הדרג המדיני להביא להסכם שישחרר את כל החטופים כדי לאפשר את הכרעת חמאס בעזה ללא מגבלות.