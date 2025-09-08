תחקיר ראשוני

הפיגוע בירושלים: המחבלים חצו בפרצה מוכרת עם סייען ישראלי מוכר בהסעות שב"חים

הפיגוע בי-ם: המחבלים חצו בפרצה מוכרת עם סייען ישראלי
שני מחבלים מאזור בנימין הגיעו דרך פרצה מוכרת במעבר קלנדייה • צה"ל הקפיץ כוחות לעוטף ירושלים • ירידה של 90% בפיגועי ירי השנה
מחבר איתי בלומנטל
זירת הפיגוע ברמות
זירת הפיגוע ברמות צילום: חיים גולדברג, פלאש 90

שני המחבלים שביצעו את הפיגוע הקטלני בצומת רמות הגיעו ממקום מגוריהם באזור בנימין במסגרת מארב מתוכנן מראש, כך עולה מהחקירה הראשונית ופורסם היום (שני) במהדורת כאן חדשות. המחבלים מותנא עומר מהכפר קבייבה ומחמד טהה מהכפר קטנה יצאו הבוקר מבתיהם כשבידיהם רובה קרלו, אקדח וסכינים.

המחבלים נעזרו בסייען פלסטיני שעזר להם לחצות את גדר קו התפר סמוך למעבר קלנדייה דרך פרצה המוכרת למערכת הביטחון. לאחר מכן עלו על רכב של סייען נוסף - ערבי ישראלי המוכר מתחום הסעת השוהים הבלתי חוקיים - שהסיע אותם לירושלים.

כשהגיעו לצומת רמות, המחבלים ירדו מהרכב ופתחו בירי חסר אבחנה לעבר אזרחים שהיו באוטובוס ובטרמפיאדה. שישה ישראלים נרצחו בפיגוע. הסייען הישראלי נעצר לחקירה.

שני המחבלים לא היו מוכרים למערכת הביטחון כמעורבים בטרור, ובשלב זה טרם ידוע אם השתייכו לאחד מארגוני הטרור הפלסטיניים. במערכת הביטחון חוששים מפיגועי חקיינות והשראה, וכבר מזהים הסתה ברשתות הפלסטיניות.

הגברת כוחות בעוטף ירושלים

בצה"ל העלו כוננות ביהודה ושומרון והקפיצו כוחות לעוטף ירושלים: לוחמים מדובדבן, מגלן ושתי פלוגות מהכשרת שריון. הצעדים נועדו למנוע פיגועי חקיינות ולחזק את הביטחון באזור.

למרות הפיגוע הקשה, במערכת הביטחון מציינים כי השנה יש ירידה משמעותית של 90% במספר הפיגועים הקשים, ובכללם פיגועי ירי. בשנת 2024 נרשמו 185 פיגועי ירי, לעומת 13 פיגועי ירי בלבד בשנת 2025.

