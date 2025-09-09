המשטרה ביקשה להאריך את מעצרו של הסייען שהסיע את המחבלים

המשטרה ביקשה היום (שלישי) להאריך את מעצרו של תושב מזרח ירושלים, בן 29, שנעצר אתמול בחשד לקשר למעשה טרור והסעת המחבלים שביצעו את הפיגוע בצומת רמות, שוהים בלתי חוקיים, ב-13 ימים. נציג המשטרה ביקש לקיים את הדיון בדלתיים סגורות.

בפיגוע הקשה בירושלים אתמול נרצחו שישה אזרחים ונפצעו עשרות: יעקב פינטו (25), לוי יצחק פש (57), הרב יוסף דוד (43), הרב ישראל מנצר (28), הרב מרדכי שטיינצג (79) ושרה מנדלסון (60) מרמת שלמה.

שני המחבלים שביצעו את הפיגוע הקטלני בירושלים הגיעו ממקום מגוריהם באזור בנימין במסגרת מארב מתוכנן מראש, כך עלה מחקירה ראשונית שפורסמה אמש במהדורת כאן חדשות. המחבלים, מותנא עומר מהכפר קבייבה ומחמד טהה מהכפר קטנה, יצאו מבתיהם כשבידיהם רובה קרלו, אקדח וסכינים.

המחבלים נעזרו בסייען פלסטיני שעזר להם לחצות את גדר קו התפר סמוך למעבר קלנדייה, דרך פרצה המוכרת למערכת הביטחון. לאחר מכן עלו על רכב של סייען נוסף - ערבי ישראלי המוכר מתחום הסעת השוהים הבלתי חוקיים - שהסיע אותם לירושלים. כשהגיעו לצומת רמות, המחבלים ירדו מהרכב ופתחו בירי חסר אבחנה לעבר אזרחים שהיו באוטובוס ובטרמפיאדה.

שני המחבלים לא היו מוכרים למערכת הביטחון כמעורבים בטרור, וטרם ידוע אם השתייכו לאחד מארגוני הטרור הפלסטיניים. במערכת הביטחון חוששים מפיגועי חקיינות והשראה, וכבר מזהים הסתה ברשתות הפלסטיניות.