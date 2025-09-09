שר החוץ סער: "ישראל אמרה 'כן' להצעת טראמפ לעסקה"

השר סער אמר כי ישראל מוכנה לקבל עסקה מלאה שתביא לסיום המלחמה, כאשר דרישותיה הן החזרת כל החטופים ופירוק חמאס מנשקו

שר החוץ גדעון סער אמר היום (שלישי) כי ישראל "אמרה כן" להצעה של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לעסקת חטופים. זו התייחסות רשמית ראשונה להסכמת ישראל לעקרונות שהציג הנשיא טראמפ בפני חמאס וישראל.

"המלחמה יכולה להסתיים מחר. אנחנו מוכנים לקבל עסקה מלאה שתביא לסיום המלחמה, בהתבסס על החלטת הקבינט", אמר שר החוץ סער שהוסיף: "יש לנו שתי דרישות פשוטות: החזרת החטופים ופירוק חמאס מנשקו".

גורמים בחמאס התייחסו אתמול להצעה האמריקנית שעברה את אישור ישראל, הנוגעת לעצירת המלחמה בעזה ונחשפה בכאן חדשות. בחמאס טענו כי היא "מכילה מלכודות ומוקשים שצריך לפרק, היות שהם כוללים תנאים צודקים שעונים על דרישות העם הפלסטיני, ובראשם סיום המלחמה - וזו הסוגייה עליה מתמקדים חמאס והפלגים הפלסטינים".

האזינו ל"עוד יום:

במהדורת כאן חדשות פורסם אמש כי בישראל דחו את תשובת חמאס וטענו כי "הם (חמאס) לא מעוניינים בעסקה". בתוך כך, בסוכנות הידיעות רויטרס דווח אמש כי במהלך השיחות היום בדוחה לחץ ראש ממשלת קטר אאל ת'אני על מנהיגיו הפוליטיים של חמאס להשיב בחיוב להצעה האמריקנית.

כמו כן, בדבריהם לעיתון "א-שרק אל-אווסט" שבבעלות סעודית אמרו הגורמים בחמאס כי הם פתוחים לבחינת "כל מה שמוצג בפניהם, ללא הקשחת עמדות שעלולה לסבך את המצב יותר".

הגורמים בחמאס תיארו את ההצעה, שנחשפה לראשונה בכאן 11, בתור "רעיונות שצריך לערוך ולפתח, במסגרת שיח שמתנהל עם גורמים שונים ובהם המדינות המתוווכות מצרים וקטר, וכן גורמים נוספים, בניסיון להגיע למתווה שלם שכולל מענה לדרישות כולם, באופן שיבטיח את סיום המלחמה הזו בצורה סופית".