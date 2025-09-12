מקור מקורב לחמאס: "ח'ליל אל-חיה נפצע בתקיפה, איש מההנהגה לא נהרג"

המקור הפלסטיני אמר לכאן חדשות כי אל-חיה נפצע בתקיפה הישראלית בדוחה, אך לא ידוע באיזו חומרה. הערב פרסם חמאס הודעה לפיה אל-חיה נותר בחיים בעקבות התקיפה

חמאס תדרך מספר מצומצם של אנשים לגבי תוצאות ניסיון החיסול של חברי הנהגת הארגון בתקיפה הישראלית בדוחה. מקור פלסטיני המקורב לחמאס אמר לכאן חדשות: "קיבלנו אינדקציות מחמאס לכך שח'ליל אל-חיה נפצע בתקיפה הישראלית" - כך פורסם הערב (שישי) במהדורת כאן חדשות בכאן 11.

מקור פלסטיני מקורב לחמאס ל @eliorlevy: "קיבלנו אינדקציות שחליל אל-חיה ושני בכירים נוספים נפצעו - אך איש מההנהגה לא נהרג ישירות מהתקיפה" #מהדורתכאןחדשות עם @MoavVardi pic.twitter.com/FUjULOJJtK — כאן חדשות (@kann_news) September 12, 2025

המקור הוסיף כי יחד עם אל-חיה, לפחות עוד שני בכירים נוספים נפצעו. לצד זאת הבהיר: אף אחד מחברי ההנהגה לא נהרג ישירות מהתקיפה. המקור אמר כי אופי הפציעה של אל-חיה ודרגת החומרה שלה לא נמסר.

מוקדם יותר הערב פרסם חמאס הודעה כתובה ובה נכתב כי אל-חיה לא נהרג בתקיפה. על פי ההודעה, אל-חיה השתתף בתפילה לנשמת בנו שנהרג בתקיפה.

מקורות שמעורים בתוכן השיחות בין וושינגטון וירושלים אמרו השבוע לכאן חדשות כי ישראל הביעה פסימיות בקשר להצלחת המבצע בדוחה: "המבצע כנראה לא עמד בציפיות שלנו". עם זאת אמרו הגורמים הישראלים כי עדיין מתבצעות בדיקות והתוצאה אינה ודאית.

גורמי המודיעין בישראל מציינים כי ישנה עמימות גבוהה סביב תוצאות המתקפה, כי בכירי חמאס אכן שהו במבנה לפי הממצאים המודיעיניים וכי ישראל צריכה עוד זמן כדי לקבוע באופן סופי את תוצאות מבצע "פסגת האש" ואם מדובר בהישג או בכישלון.