לאחר הכישלון בקטר: "המצב האזורי של ישראל גרוע יותר מאשר אחרי חיסול מבחוח"

ברקע ההודאה של ראש הממשלה נתניהו על כך שהפעולה בקטר לא הביאה לסיכול הנהגת חמאס, גורם ביטחוני התייחס למצב האזורי של ישראל במפרץ תוך אזכור המשבר שפרץ אחרי פעולת המוסד ב-2010 בה חוסל בכיר חמאס
גילי כהן
ראש ממשלת קטר אל תאני וראש הממשלה נתניהו
צילום: רויטרס
צילום: רויטרס

אחרי ההודאה של ראש הממשלה בנימין נתניהו על כך שהפעולה בקטר לא הביאה לסיכול הנהגת חמאס, גורם ביטחוני ישראלי הגדיר את המצב האזורי של ישראל במפרץ כעת כ"גרוע יותר מאשר אחרי חיסול מבחוח". כך פורסם הבוקר (ראשון) בכאן רשת ב'.   

הבכיר הישראלי התייחס לפעולה של המוסד ב-2010, בה חוסל בכיר חמאס מחמוד אל מבחוח בדובאי. הדבר הביא למשבר ביחסים החשאיים דאז בין ישראל לאיחוד האמירויות.

ראש הממשלה בנימין נתניהו הודה אמש ברשת X בכישלון ניסיון החיסול בקטר כשכתב: "אם ניפטר מצמרת חמאס - זה יסיר את המכשול העיקרי לשחרור החטופים".

במקביל, בכירים אמריקנים התבטאו בעניין ואמרו כי "ישראל לא הייתה צריכה להפר את הריבונות של קטאר בפעולתה נגד הנהגת חמאס".

העיתון הלבנוני אל-אח'באר, המזוהה עם חיזבאללה, דיווח אתמול שמצרים מנסה לגבש תמיכה של מדינות ערב סביב הרעיון של כוח ערבי משותף, במתכונת של כוח נאט"ו, שיהיה מסוגל לפעול כדי להגן על כל מדינה ערבית שנתונה בפני התקפה.

בכיר מצרי המעורה בפרטים אמר כי קהיר "שמה את מבטחה באופן ניכר על השגת תמיכה לנתיב יישומי להצעה הזאת", שכבר עלתה לפני תשע שנים. לדברי אותו בכיר מצרי, עדיין יש מכשולים יישומיים שעומדים בפני ההצעה הזאת, שהבולטים שבהם עיתוי ההתערבות של אותו כוח ומנגנון הפעלתו.

