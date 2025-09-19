חברו של סגן ערן שלם שנפל בעזה: "תמיד איחלתי לעצמי להיות כמוהו"

סגן ערן שלם, צוער בקורס קצינים, נפל מפיצוץ מטען ברפיח ויובא למנוחות בקיבוץ רמת יוחנן בשעה 13:00. חברו עופרי סיפר עליו ליואב קרקובסקי: "הוא תמיד עשה דברים עד הסוף. להגיע ליחידה הכי טובה, להיות מוביל. הוא פשוט תמיד הוביל את כולם"

עופרי צוקרמן, חברו הטוב של סגן ערן שלם שנפל ברצועת עזה, התראיין הערב (חמישי) בתוכנית "חמישי" עם יואב קרקובסקי בכאן רשת ב' וסיפר: "תמיד רצית לעשות כמוהו והיית מאחל לעצמך להיות כמוהו". ערן יובא מחר למנוחות בקיבוץ רמת יוחנן בשעה 13:00.

"אנחנו מכירים מגיל 0, כל החיים, מכיתה א' ועד היום, בכל סיטואציה אפשרית", סיפר עופרי על ערן. "אומרים את זה על כל אחד שנהרג, אבל ערן הוא בן אדם שלא זכור לי דבר אחד שעשה לא נכון".

עופרי המשיך: "היינו מטפסים מגיל קטן, הוא פתח אותי לעולם הזה, וגם לטבע. גרם לי להבין שיש דרך לעשות כל דבר שאתה רוצה. דיברנו על העתיד, על מה אני כל אחד יעשה. אני בכלל לא ידעתי שהוא בבית, ושהוא אמר לי שהוא בקיבוץ אז ביטלתי הכל ובאתי".

"הוא תמיד עשה דברים עד הסוף. להגיע ליחידה הכי טובה, להיות מוביל. הוא פשוט תמיד הוביל את כולם", אמר עופרי, והמשיך: "לא סתם כאמירה, הוא עשה את הדברים עד הסוף, ולא משנה מה. הוא היה מושא להערצה".

עופרי סיפר על הרגעים הקשים היום כשהגיע לבקר את משפחתו של ערן: "הלכתי היום להורים שלו, בקושי רב, אבל אין מה לעשות, צריך להיות שם בשבילם. אנחנו תמיד מנסים למצוא את הדברים הטובים, אבל זה כל כך טרי ולא צפוי, שזה קשה מאוד".

סרן ערן שלם, סגן איתן אבנר בן יצחק, סגן רון אריאלי ורס"ן אומרי-חי בן משה צילום: דובר צה"ל

צה"ל התיר לפרסום מוקדם יותר כי לצד סגן שלם, בן 23 ששירת כצוער בקורס קצינים, נפלו גם מפקד הפלוגה רס"ן אומרי-חי בן משה, בן 26 מצפריה, ושני צוערים נוספים: סגן רון אריאלי, בן 20 מחדרה, וסגן איתן אבנר בן יצחק, בן 22 מהר ברכה.

האירוע התרחש כשבשעות הבוקר פעלו הלוחמים מחטיבת בה"ד 1 בשכונת ג'ניינה שברפיח לטיהור מבנים ותשתיות תת-קרקעיות. דחפור D9 פתח את הציר, ושני רכבי האמר נסעו אחריו. לקראת סוף הנסיעה סטה אחד מההאמרים מהציר שנפתח ועלה על המטען, אך לא ברור אם המטען הופעל על ידי ההאמר או מרחוק. עוד נבדק אם היה במקום תצפיתן של חמאס שיצא מהתת-קרקע והפעיל את המטען.

ארבעת הלוחמים נהרגו כתוצאה מפיצוץ המטען ושלושה נפצעו באורח קשה מאוד ובינוני ופונו לבית החולים. בצה"ל בודקים אם בוצע גם ירי של צלף לפני פיצוץ המטען.