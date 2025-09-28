המתווך האמריקני: "הגשתי הצעה לחמאס; אני אופטימי אך זהיר"

בשארה בחבח, המתווך מול חמאס מטעם ארה"ב, התראיין בכאן חדשות ואמר כי ישנה אפשרות שהחטופים יחזרו עד 7 באוקטובר הקרוב: "יש שני גורמים שצריך להפעיל עליהם לחץ, נתניהו וחמאס". על התקיפה בדוחה אמר כי הקטרים "מבינים שזה לא אישי", והוסיף: "ח'ליל אל-חיה לא נפגע"

צפו בשידור ישיר בכאן 11

בשארה בחבח, המתווך מטעם ארצות הברית מול חמאס, התראיין הערב (ראשון) לכאן חדשות והתייחס למגעים לעסקת חטופים. בחבח אמר כי לדעתו ישנה אפשרות כי חטופים יחזרו משבי חמאס עוד לפני 7 באוקטובר הקרוב.

"העברתי את ההצעה, ככל שידעתי עליה, לחמאס. אף אחד לא ביקש ממני לעשות זאת, עשיתי זאת בעצמי ומחר אני נוסע לקטר", אמר בחבח על ההצעה החדשה שהוגשה לחמאס, ושאת קבלתה הכחיש ארגון הטרור. "המצרים, כפי שאני מבין, נוסעים גם הם לקטר, כך שיהיו הרבה שיחות בין חמאס למתווכים השונים".

לדבריו של בחבח, "ההצעה עצמה היא טובה מאוד. היא פורצת דרך בכמה מובנים". בחבח הוסיף כי התנאים של חמאס לשחרור החטופים הם סיום המלחמה, נסיגה ישראלית מעזה ומניעת סיפוח ישראלי של עזה ושל איו"ש.

המתווך האמריקני הסביר כי "יהיה קושי מסוים לדבר על לוחות זמנים", ופירט: "למשל, ישראל מתכננת לסגת מעזה. כמה זמן זה ייקח? האם יש לוח זמנים לנסיגה הזו או לא? וזה יהיה קריטי מאוד, משום שלהגיד שישראל תיסוג ולסמוך רק על המילה שלה – זה לא יספיק לחמאס, בבירור".

לטענתו, "חמאס הציע לשחרר את כל החטופים בבת אחת בתמורה לסיום המלחמה. אז זה לא משהו שהם מסרבים לעשות. עם זאת, כפי שאמרתי, יש דרישות. הם רוצים לוודא שהמלחמה נפסקת לצמיתות וגם את הנסיגה ישראלית".

בחבח התייחס גם לתקיפה הישראלית בקטר נגד בכירי חמאס מוקדם יותר החודש, ואמר כי הדבר "בהחלט הולך להשפיע, וכבר השפיע", על המגעים לעסקה. לדבריו, "הם היו המומים, פשוט לא האמינו שישראל תתקוף בקטר ותנסה להתנקש במנהיגי חמאס בשעה שהם בוחנים הצעה אמריקנית". לדבריו, בהצעה הנוכחית ישנן ערבויות לא רק של ארה"ב, מכיוון שמבחינת חמאס הממשל האמריקני אישר את התקיפה. עוד אמר כי ח'ליל אל-חיה, שהיה יעד בתקיפה, לא נפגע.

כשנשאל האם קטר עדיין יכולה לתפקד כמתווכת נייטרלית אחרי התקיפה, אמר: "עצם המתקפה היא מעשה נתעב נגד הקטרים. זה נגד מדינה שפעלה כמתווכת במשא ומתן. אבל במקביל, הקטרים מבינים שזה לא אישי במובנים רבים, גם אם זה קרה על אדמתם ונהרגו שם כמה מאנשיהם. הם מבינים שחייב להיות סוף למלחמה בעזה, והם מוכנים לעשות כל מה שנדרש מבחינת תיווך כדי שזה יקרה".

מפגינים למען שחרור החטופים מעזה מחוץ לבית ראש הממשלה בירושלים, ספטמבר 2025 צילום: נועם רבקין פנטון, פלאש 90

לאחר מכן בחבח חזר לפרט על העסקה שעומדת על השולחן: "חמאס הציע הפסקת אש קבועה עם ישראל ללא פיתוח נשק, ללא הברחות נשק, ללא ירי. עם זאת, מה שעל השולחן כרגע שונה. אני מאמין שאם הרשות הפלסטינית ומדינות ערב ייכנסו לתמונה, חמאס יהיה מוכן להעביר את הנשק לגורמים האלה. לגביי העברתו לישראל, זה יהיה קשה מאוד והם לא יקבלו זאת".

לגבי האפשרות כי ניתן יהיה להגיע לעסקה בקרוב אמר: "אני מאוד אופטימי, אבל גם מאוד זהיר, מפני שיש כאן שני גורמים שעליהם צריך להפעיל לחץ. האחד הוא נתניהו והממשלה שלו, והשני הוא חמאס ואנשיו. כך שזה לא יהיה קל לנסות לשכנע את חמאס, לכל הפחות. אבל כאן נכנסים לתמונה המאמצים של הערבים, במיוחד מצרים וקטר, וגם אחרים – לא האמריקנים – שביקשו מהם להתערב ולנסות לשכנע את חמאס להרפות. די כבר – מאה הרוגים ביום בעזה זה יותר מדי".

על האפשרות שחטופים יחזרו עד 7 באוקטובר הבא, אמר: "אני בזהירות רבה מאוד אופטימי בעניין הזה. ואני רק רוצה להצביע על דבר אחד – ישראל מחזיקה בגופות רבות של פלסטינים שנהרגו על ידה. אז החזקת גופות קיימת משני הצדדים, ולכן בהצעה מדובר גם על שחרור מאות גופות פלסטינים. אני בזהירות אופטימי שנראה סוף".