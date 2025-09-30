טרור ביו"ש

פיגוע דריסה בצומת אל-חאדר: שניים נפצעו, המחבל נוטרל

פיגוע דריסה בצומת אל-חאדר: שניים נפצעו, המחבל נוטרל
האירוע התרחש על כביש 60 סמוך לבית לחם. כוחות הביטחון ואזרח הגיבו בירי וניטרלו את המחבל. כוחות נוספים הגיעו לזירה והחלו בסריקות
חיים גולדיטש
זירת הפיגוע בכביש 60
זירת הפיגוע בכביש 60 צילום: מד"א
שידור ישיר | כאן 11

שני אנשים נפצעו היום (שלישי) בפיגוע בצומת אל-חאדר על כביש 60 ליד בית לחם. מצבו של אחד, נער כבן 15, מוגדר בינוני עד קשה, ומצבו של השני קל עד בינוני. השניים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים שערי צדק בירושלים.

לפי הערכות ראשוניות, מדובר בפיגוע דריסה שאליו הגיבו חיילים ואזרח בירי וניטרלו את המחבל. כוחות רבים של צה"ל מבצעים סריקות באזור' אך נשלל החשד כי מחבל נוסף נמלט מהרכב.

רק לפני יומיים נרצח סמ"ר עינבר אברהם, בן 20 מלוטם, לאחר שנפצע באורח קשה בפיגוע דריסה בצומת ג'ית ליד קדומים. כוחות צה"ל שהיו במקום פתחו באש לעבר הרכב הפוגע וחיסלו את המחבל. אברהם נפצע ככל הנראה גם מירי של כוחות צה"ל שנטרלו את המחבל.

