התופעה ממשיכה להתרחב

עובד מלון בים המלח נעצר בחשד שריגל עבור איראן

אזרח ישראלי בן 23, נחשד כי היה בקשר עם גורמי מודיעין איראניים ואסף מידע על בית המלון בו עבד וסביבתו. חייל מילואים שנעצר באמצע השבוע נאשם כי תיעד בסיסים והתבקש לרצוח את מפקדו בצבא
מחבר איתי בלומנטל
ים המלח
צילום: מנדי הכטמן, פלאש 90

אזרח ישראלי בן 23 מצפון הארץ, שעובד במלון בים המלח, נעצר היום (שישי) בחשד שריגל עבור איראן. בהודעה משותפת של שב"כ והמשטרה נמסר כי האזרח היה בקשר עם גורמי מודיעין איראניים, אסף מידע וצילומים על המלון בו עבד וסביבתו - ותכנן לבצע פיגוע בבית המלון.

כתב אישום חמור הוגש היום נגד חייל המילואים מאור קרינגל וטל עמרם, שניהם תושבי חולון שנעצרו באמצע השבוע, בגין ביצוע עבירות נגד ביטחון המדינה במהלך מלחמת "חרבות ברזל".

כתב האישום מייחס למאור קרינגל עבירות של סיוע לאויב בזמן מלחמה, מסירת ידיעה לאויב בכוונה לפגוע בביטחון המדינה ועוד.
טל עמרם מואשם בביצוע עבירה של מגע עם סוכן חוץ.

בהודעת הפרקליטות נמסר כי החל מאמצע שנת 2024 תיעד קרינגל עשרות יעדים שונים ברחבי הארץ אליהם נשלח על ידי הסוכנים האיראניים, ביניהם יעדים ביטחוניים ואסטרטגיים. קרינגל העביר לסוכני החוץ תיעוד ומיקום של נמלים, חנויות, קניונים, בתים פרטיים, מרכזיים ציבוריים, בנייני עירייה וגופי ממשל ומשפט, הכל על פי כתובות או נקודות ציון שקיבל מהסוכנים.

בנוסף, עדכן קרינגל את אחד הסוכנים האיראניים על אודות שירות המילואים שביצע בתקופה זו, ואף מסר לו את כתובות בסיסי צה"ל השונים בהם שירת. בהנחיית סוכן החוץ, תיעד קרינגל שטחים שונים ברחבי הבסיסים, תוך שניצל את גישתו אליהם במסגרת שירות מילואים פעיל, ואף תיעד לבקשתם את מטה שירות הביטחון הכללי.

חייל המילואים אף התבקש בידי הסוכנים לחסל את מפקדו בצבא בתמורה למאה אלף שקלים, ולהגיע למפגשים עם הסוכנים האיראניים בטורקיה ואזרבייג'ן. 

