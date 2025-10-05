קו צהוב, קו אדום ומרחב החיץ: כל מה שצריך לדעת על נסיגת צה"ל מעזה

תוכנית טראמפ לסיום המלחמה מפרטת את שלבי נסיגת הכוחות מהרצועה, החל מהיציאה מהעיר עזה ומציר נצרים כדי לאפשר את שחרור החטופים ועד "מרחב החיץ הביטחוני" שיכלול נוכחות רק בציר פילדלפי | פרטי המתווה האמריקני

הסוגייה המרכזית בשלב הנוכחי של תוכנית 21 הנקודות של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ היא נסיגת כוחות צה"ל מעזה. מדובר בתהליך הדרגתי שמקרב את ישראל וחמאס בצעדי ענק לסיום המלחמה. הנושא המשמעותי והמכריע הזה יעלה לדיון כבר מחר בפסגה שתתחיל במצרים.

לפי תוכנית טראמפ, בשלבה הראשון של הנסיגה יתייצבו כוחות צה"ל על הקו הצהוב. זה צעד שנועד לאפשר את שחרורם של 48 החטופים, שצפוי להתרחש תוך 72 שעות בלבד.

הקו הצהוב מהווה את פריסת צה"ל לפני מבצע מרכבות גדעון ב' לכיבוש העיר עזה, שנעצר בינתיים. משמעות הדבר היא שאחרי שחרור החטופים תשלוט ישראל בכ-70% משטח הרצועה. הכוחות יחזיקו בבית לאהיה, בית חאנון ושג'אעייה שבצפון הרצועה, באל בורג' ואל מעאזי שבמרכזה, וכן ברפיח ובציר פילדלפי, ובאופן חלקי גם בחאן יונס, בדרום.

בנסיגה זו מוותרת ישראל על השליטה בעיר עזה וכן בציר נצרים, המבתר את הרצועה לשניים. מרחב החיץ יהיה הדרגתי - מקילומטר בלבד מהגבול באזור מרכזה הרצועה, דרך שלושה קילומטרים וחצי בצפונה ועד שישה קילומטרים בדרום הרצועה.

בשלב הבא, שעדיין לא מוגדר בזמן, צה"ל ייסוג אל הקו האדום. הדבר יקרה, לפי התוכנית, רק אחרי שהשלטון בעזה יעבור לממשלת טכנוקרטים זמנית וכוח צבאי ערבי-מוסלמי-בינלאומי יקבל שליטה על השטח. מי שתפקח על כל המהלך הזה ותקבע את הסטנדרטים היא מועצת השלום, שבראשה יעמוד הנשיא טראמפ עצמו.

אם עזה תפורז וחמאס יפורק מנשקו ייסוג צה"ל באופן מלא מהרצועה, ויתייצב על מה שקרוי בתוכנית טראמפ "מרחב החיץ הביטחוני". במסגרת זו יישארו הכוחות מסביב לרצועת עזה ובציר פילדלפי שבגבול מצרים למשך השנים הקרובות, "עד שיובטח לחלוטין שאין איום טרור מרצועת עזה".