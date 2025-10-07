הודעה נמסרה למשפחתו של החייל, ששהה בעת האירוע בחופשה בביתו. מצ"ח והמחלקה לחקירות שוטרים פתחו בחקירת המקרה

חייל צה"ל נהרג מפליטת כדור של חברו, לוחם מג"ב

מחבר איתי בלומנטל

חייל צה"ל נהרג הלילה (שלישי) מפליטת כדור של חברו, לוחם מג"ב, בעת שהיה בחופשה בביתו.

דובר צה"ל מסר כי הודעה נמסרה למשפחתו של החייל וכי בעקבות האירוע נפתחה חקירה של המשטרה הצבאית החוקרת ושל המחלקה לחקירות שוטרים.

אתמול פרסם משרד הביטחון את מניין הנופלים במלחמת חרבות ברזל בקרב כוחות הביטחון - 1,152 חללים. 487 מהם (כ-42%) נפלו כשהיו מתחת לגיל 21, בעוד 141 נפלו כשהיו מעל לגיל 40.

יותר מ-6,500 בני משפחה נוספו בשנתיים האחרונות למשפחת השכול, בהם כ-1,973 הורים שכולים, 351 אלמנות, 885 יתומים ו-3,481 אחים ואחיות שכולים.