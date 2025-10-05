בסביבת גרטה טענו להתעללות, בן גביר התגאה: "מי שתומך בטרור - טרוריסט"

בן גביר: "מי שתומך בטרור - מגיע לו תנאים של טרוריסטים"
השר לביטחון לאומי הגיב לטענות בסביבתה של פעילת האקלים השוודית כי היא קיבלה "יחס קשוח" בזמן מעצרה בישראל. במשרד החוץ הוסיפו כי מדובר ב"שקרים חצופים. הזכויות בחוק ששמורות לעצורים נשמרו במלואן"
מחבר איתי בלומנטל
גרטה תונברג
גרטה תונברג צילום: משרד החוץ

במשרד החוץ הדפו היום (ראשון) את הטענות שהועלו אתמול בכלי תקשורת גדולים ברחבי העולם, לפיהן פעילת האקלים גרטה תונברג קיבלה "יחס קשוח" עם מעצרה בישראל, לאחר השתלטות חיל הים על משט "סומוד".

על פי הודעת משרד החוץ, הזכויות בחוק ששמורות לעצורים "נשמרו במלואן" ומדובר ב"שקרים חצופים". במשרד החוץ הבהירו כי תונברג עצמה - שסירבה לזרז את הליך גירושה מישראל, לא התלוננה על אף אחת "מההאשמות המגוחכות וחסרות הבסיס הללו".

כאמור, עיתון הגארדיאן הבריטי פרסם כי בסביבתה של תונברג טענו שפעילת האקלים קיבלה "יחס קשוח" שכלל בין היתר אילוץ להצטלם עם דגלים, קבלת מעט אוכל ושתייה וכי בתא המעצר היו פשפשים.

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, התייחס גם הוא לטענות: "הגעתי לבקר בכלא קציעות, והתגאתי בכך שאנחנו מתייחסים 'לפעילי המשט' כתומכי טרור, מי שתומך בטרור הוא טרוריסט, ומגיע לו תנאים של טרוריסטים. כדאי שירגישו היטב את התנאים בכלא קציעות, ויחשבו פעמיים לפני שהם מתקרבים שוב לישראל. ככה זה עובד".

ביום כיפור השתלט חיל הים על משט "סומוד" שעה את דרכו לעזה במטרה "לשבור את המצור על הרצועה". במשך 12 שעות פעלו לוחמים מיחידות שונות למעצרם של יותר מ-400 פעילים פרו-פלסטינים שהיו על 41 כלי שיט. 

