הוארך מעצר הפעילה הפרו-פלסטינית מספרד שנשכה סוהרת

הוארך מעצר הפעילה הפרו-פלסטינית מספרד שנשכה סוהרת
החשודה, רייס ריגו סרווייה, אזרחית ספרד בשנות ה-50 לחייה הגיעה לישראל במשט "סומוד" הפרו-פלסטיני
מחבר איציק זוארץ
Getting your Trinity Audio player ready...
משט "סומוד"
משט "סומוד" צילום: REUTERS/Giorgos Solaris

בית משפט השלום בבאר שבע האריך היום (שני) עד יום רביעי את מעצרה של הפעילה הפרו-לסטינית שחשודה בתקיפת סוהרת בכלא קציעות.

החשודה, רייס ריגו סרווייה, אזרחית ספרד בשנות ה-50 לחייה שהגיעה לישראל במשט "סומוד" הפרו-פלסטיני. היא נעצרה הלילה והועברה מכלא קציעות לחקירה בתחנת שגב-שלום שבמרחב הנגב, בעקבות תקיפת סוהרת בנשיכה ביד שמאל במהלך שהותה בכלא.

על פי הודעת שב"ס, החשודה נשכה את הסוהרת כשליוותה אותה לאחר בדיקה רפואית שגרתית. הבדיקה שעברה העצורה היא בדיקה רפואית שגרתית, כחלק מההיערכות לשחרורה מהכלא, שתוכננה להתרחש היום. עוד נמסר כי אשת הסגל "נפצעה קלות" וטופלה במקום.

צה"ל סיים להשתלט במהלך יום הכיפורים על הספינות במשט "סומוד", שמנה כ-50 כלי שייט בסך הכול. לא דווח על נפגעים באירועי ההשתלטות על הספינות. משתתפי המשט נעצרו ונלקחו לנמל אשדוד לחקירה. מרבית הפעילים גורשו לארץ מוצאם. 

עוד בנושא

השתלטות שייטת 13 על משט סומוד

צה"ל השתלט על משט "סומוד" לעזה; "גל נוסף בדרך מטורקיה"

משט

הקשר בין חמאס למשט "סומוד" שבדרכו לעזה, והיערכות צה"ל

תגיות |
בחירת העורכת
  • הבורסה שכחה מנאום ספרטה: עלייה בשערים בעקבות תוכנית טראמפ
    נאום ספרטה? לא בבורסה: עלייה בשערים בעקבות תוכנית טראמפ
  • נועה קירל מתגייסת למאבק להשתתפות ישראל באירוויזיון: "אין קשר לפוליטיקה"
    ניצבת כמו יוניקורן: נועה קירל במאבק על האירוויזיון
  • פילדלפי | מלחמת חפירות
    "אין ברירה, צריך להיכנס": צוות המנהרות הראשון בצה"ל
  • עטיפת 'אמריקה השנייה'
    מילדות בעוני לבית הלבן: סיפורו של סגן נשיא ארה"ב
  • מארחת את המונדיאל - ומעבירה מיליארדים לחמאס: המשחק הכפול של קטר
    השחקנית שמסובבת את המזרח התיכון על האצבע הקטנה

אולי יעניין אותך