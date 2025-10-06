הוארך מעצר הפעילה הפרו-פלסטינית מספרד שנשכה סוהרת

בית משפט השלום בבאר שבע האריך היום (שני) עד יום רביעי את מעצרה של הפעילה הפרו-לסטינית שחשודה בתקיפת סוהרת בכלא קציעות.

החשודה, רייס ריגו סרווייה, אזרחית ספרד בשנות ה-50 לחייה שהגיעה לישראל במשט "סומוד" הפרו-פלסטיני. היא נעצרה הלילה והועברה מכלא קציעות לחקירה בתחנת שגב-שלום שבמרחב הנגב, בעקבות תקיפת סוהרת בנשיכה ביד שמאל במהלך שהותה בכלא.

על פי הודעת שב"ס, החשודה נשכה את הסוהרת כשליוותה אותה לאחר בדיקה רפואית שגרתית. הבדיקה שעברה העצורה היא בדיקה רפואית שגרתית, כחלק מההיערכות לשחרורה מהכלא, שתוכננה להתרחש היום. עוד נמסר כי אשת הסגל "נפצעה קלות" וטופלה במקום.

צה"ל סיים להשתלט במהלך יום הכיפורים על הספינות במשט "סומוד", שמנה כ-50 כלי שייט בסך הכול. לא דווח על נפגעים באירועי ההשתלטות על הספינות. משתתפי המשט נעצרו ונלקחו לנמל אשדוד לחקירה. מרבית הפעילים גורשו לארץ מוצאם.