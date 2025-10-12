אחיו של רס"ר במיל' שמואל גד רחמים: "כואב שהוא לא יזכה לראות את החטופים חוזרים הביתה"

רס"ר במיל' שמואל גד רחמים, לוחם בגדוד 7015 בחטיבה הדרומית, מת אתמול מפצעיו אחרי שנפגע מפיצוץ רימון צה"לי בדרום הרצועה. אחיו אלי סיפר בריאיון בכאן רשת ב' על הכאב והאובדן - וקרא לציבור להגיע להלווייה: "לתת לו את הכבוד שהגיע לו בתור גיבור ישראל"

אלי רחמים, אחיו של רס"ר במיל' שמואל גד רחמים שמת אתמול מפצעיו לאחר שנפצע מרימון צה"לי בדרום רצועת עזה, סיפר הבוקר (ראשון) בריאיון בתוכנית "סדר יום" עם קרן נויבך בכאן רשת ב' על האובדן - ותחושת הפספוס: "כואב שהוא לא יזכה לראות את החטופים חוזרים הביתה".

"הוא עשה הכל כדי להישאר בתוך המערכת", סיפר אחיו של רס"ר במיל' רחמים. "הוא נפצע בקרבות ב-7 באוקטובר, כל המטרה שלו הייתה הצלת החטופים - והוא לא יזכה לראות אותם חוזרים".

אלי התייחס לתאונה המבצעית שגרמה למותו של אחיו: "כרגע הדברים מתוחקרים, אבל עד שהם לא ייצאו לאור - אין מה להתמקד. כרגע זה פחות משנה כי זה לא מה שיחזיר אותו ואין פה עניין של אשמים".

לסיום, ביקש אלי מהציבור להגיע להלווייתו של אחיו, שתתקיים היום בבית העלמין הר הרצל בשעה 13:00: "לתת לו את הכבוד שהגיע לו בתור גיבור ישראל. זה בן אדם שהשתתף בכל כך הרבה מבצעים, גם כאלה שיודעים עליהם וכאלה שלא יודעים. הוא נתן מעצמו בצורה מוחלטת לצבא".

הריאיון המלא | כאן רשת ב'

רס"ר במיל' שמואל גד רחמים, בן 31 מגבעת זאב, היה לוחם בגדוד 7015 בחטיבה הדרומית. הוא נפטר אתמול לאחר שנפצע באורח קשה ביום שלישי האחרון, 7 באוקטובר 2025, מפיצוץ רימון צבאי במוצב בח'אן יונס. מניין חללי צה"ל במלחמת חרבות ברזל עומד כעת על 915.

בתקרית, שהתרחשה ביום שלישי האחרון, נפצעו שני לוחמי מילואים נוספים, אחד באורח קשה ועוד שניים באורח בינוני. יום לאחר התקרית מסרו בצבא כי מפקד פיקוד הדרום, אלוף יניב עשור ומפקד זרוע היבשה, אלוף נדב לוטן, החליטו על הקמת צוות מומחים בהובלת מח"ט 5, אל"ם י׳, לבחינת נסיבות התאונה המבצעית.

שלשום, צה"ל התיר לפרסום כי רס"ל (מיל') מיכאל מרדכי נחמני, בן 26 מדימונה, לוחם טכנולוגיה ואחזקה בגדוד ההנדסה הקרבית 614, נפל ביום חמישי מירי צלף במחנה הפליטים שאטי שבצפון העיר עזה. האירוע התרחש כשכוח של היחידה שהיה בפעילות במחנה הפליטים הותקף ממארב ירי צלפים. נחמני נפצע באורח אנוש ולאחר נסיונות החייאה נקבע מותו.