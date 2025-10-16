תאונה בכפר סבא: רכב פגע בבית קפה, גבר נפצע אנושות

תאונה בכפר סבא: רכב פגע בבית קפה, גבר נפצע אנושות
נהגת פגעה עם רכבה בחזית בניין בית הקפה בעיר. מד"א: "מבצעים פעולות החייאה בגבר כבן 50 עם חבלה רב מערכתית"
מחבר אורלי אלקלעי
זירת תאונת הדרכים בכפר סבא, 16.10.25
זירת תאונת הדרכים בכפר סבא, 16.10.25 צילום: סעיף 27א לחוק זכויות היוצרים

גבר בשנות ה-50 לחייו נפצע הבוקר (חמישי) אנושות מפגיעת רכב בבית קפה בכפר סבא. נהגת הרכב נכנסה בחזית הבניין של העסק וגרמה לה לנזק רב. במד"א עדכנו כי הפצוע סובל מפגיעה רב מערכתית וכי פרמדיקים וחובשים מבצעים בו פעולות החייאה.

זירת התאונה בכפר סבא (צילום: לפי סעיף 27א לחוק זכויות היוצרים)

בסוף השבוע שעבר נהרג תינוק כבן שנתיים מפגיעת רכב בנגב. באותו האזור נפצע גם ילד בן ארבע באורח קשה בראשו מפגיעת אופניים חשמליים. מוקדם יותר באותו היום בעפולה נפצע באורח קשה רוכב אופנוע בן 25.

מתחילת השנה נהרגו בדרכים 365 בני אדם, יותר מרבע מהם הולכי רגל.

