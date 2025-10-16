תאונה בכפר סבא: רכב פגע בבית קפה, גבר נפצע אנושות

גבר בשנות ה-50 לחייו נפצע הבוקר (חמישי) אנושות מפגיעת רכב בבית קפה בכפר סבא. נהגת הרכב נכנסה בחזית הבניין של העסק וגרמה לה לנזק רב. במד"א עדכנו כי הפצוע סובל מפגיעה רב מערכתית וכי פרמדיקים וחובשים מבצעים בו פעולות החייאה.
תיעוד מזירת התאונה בכפר סבא: רכב הטסלה תקוע בין קירות הזכוכית בבית הקפה— כאן חדשות (@kann_news) October 16, 2025
(אורלי אלקלעי) https://t.co/QOqYdJqjyr pic.twitter.com/LoZveaR5Q1
בסוף השבוע שעבר נהרג תינוק כבן שנתיים מפגיעת רכב בנגב. באותו האזור נפצע גם ילד בן ארבע באורח קשה בראשו מפגיעת אופניים חשמליים. מוקדם יותר באותו היום בעפולה נפצע באורח קשה רוכב אופנוע בן 25.
מתחילת השנה נהרגו בדרכים 365 בני אדם, יותר מרבע מהם הולכי רגל.