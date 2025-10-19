כמה עולה אייפון 17 בעזה?

בשל מחסור במזומנים בעזה נוצרה ברצועה תופעה של סחר בכסף מזומן. תופעה זו מייקרת עלות של מוצרים מוברחים רבים. כך למשל, עלותו של אייפון 17 בעזה נאמדת בסכום של 39 אלף שקלים

משאיות סיוע נכנסו לרצועת עזה דרך מעבר כרם שלום צילום: עלי חסן, פלאש 90

תושבים רבים ברצועת עזה היו מובטלים במהלך המלחמה. לכן ברצועה מורגש בימים אלו מחסור במזומנים.

הדבר מייצר תופעות של סחר בכסף מזומן, וכסף מזומן בימים אלו בעזה שווה הרבה יותר מאשר העברה בנקאית. רבים מן הכספים בהם מתנהל הסחר מגיעים מתרומות מחו"ל.

תופעת הסחר בכסף מזומן מייקרת מוצרים רבים. מוצרים אלו מוברחים לרצועה באמצעות משאיות הסיוע ההומניטרי. על פי מידע שפורסם בחדשות הלילה עלותו של אייפון 17 ברצועה יכול להגיע עד לסכום של 39 אלף שקלים.

עם זאת, לאחר כניסתה לתוקף של הפסקת האש, המחירים ירדו מעט, בין היתר בשל הגברת קצב הכנסת הסיוע לעזה.