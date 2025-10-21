אלקין: לא חושב שחמאס יתפרק מנשק בעצמו, סביר שנגיע לפיצוץ

חבר הקבינט זאב אלקין מביע פסימיות בנוגע לאפשרות של פירוק חמאס מרצון, קורא לפעול נגד התערבות טורקיה בפתרון סוגיית עזה, ומטיל ספק גם במדינות ערב: "לא שאפשר לסמוך עליהן הרבה" | האזינו

סוגיית פירוק חמאס מנשק | השר וחבר הקבינט המדיני ביטחוני זאב אלקין מהימין הממלכתי התייחס היום (שלישי) בריאיון בתוכנית "הבוקר הזה" בכאן רשת ב' לעתיד הרצועה, ואמר כי לדעתו חמאס לא יתפרק מנשק מרצונו וכי על ישראל לפעול בעניין בעצמה.

"אני לא חושב שבסוף חמאס יתפרק מנשקו בעצמו, ולכן אני חושב שבסבירות לא קטנה נגיע לפיצוץ. מדינת ישראל חייבת להתעקש על התנאי הזה", אמר אלקין והזכיר את דבריו של נשיא ארצות הברית בעניין: "טראמפ חוזר כל הזמן על התנאי של פירוק מנשק, הוא אומר או שחמאס יתפרק או שזה ייעשה בדרך הכואבת. אם חמאס יישאר עם נשק כגוף חזק ברצועת עזה מה שיקרה פה זה מודל לבנון".

האזינו לריאיון המלא עם השר זאב אלקין בכאן רשת ב

אלקין הזהיר מפני אופי הממשלה העתידית ברצועה, והתייחס לפרסום בכאן חדשות לפיו חמאס לוקח חלק בפועל בבחירת ההרכב שלה. "כל מי שראה את המראות בעזה יודע שכמעט כל תושביה תומכי חמאס, זאת המציאות. לשיטתי אסור להסכים לכך שחברים שרשומים בתנועת חמאס ישתתפו בממשלה הזאת. האם העזתים שיהיו שם יהיו שוחרי שלום? אין בנמצא כאלה ואני חושב שחמאס מחסל את מי שכן. לכן הסוגייה של פירוק חאמס היא טריקית".

בנוגע למעורבות טורקיה בשלטון העתידי ברצועה תקף אלקין: "כולנו שומעים את ההתבטאויות של ארדואן, לכן כמה שפחות השפעה טורקית על התהליך הזה - זה אינטרס ישראלי, וצריך לפעול כדי לצמצם את ההתערבות שלה. יש מדינות כמו איחוד האמירויות שאפשר לסמוך עליהן טיפה יותר, לא שאפשר לסמוך הרבה על מדינות ערב. לא חושב שהכוח הזה יוכל לפרק את חמאס מנשקו. אני לא רואה חיילים ממדינות מוסלמיות או ערביות נלחמים בחמאס".