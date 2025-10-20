ישראל דורשת מארה"ב: שיקום הרצועה - רק לאחר שחמאס יראה בשטח מוכנות להתפרק מנשקו

בדרג המדיני דנים עם ארצות הברית בשאלת אופן ניטרול המנהרות ברצועה; במקביל - משלחת ישראלית שבה מקהיר לאחר שקיימה דיונים עם המתווכות על היום שאחרי, ועל האפשרות של הכנסת כוח זר שיסייע בשמירת הסדר בעזה

ישראל דורשת מארה"ב שלא להתחיל בשיקום הרצועה לפני פעילות בשטח שתראה מוכנות של חמאס לפירוק מנשקו. כך דווח לראשונה הערב (שני) במהדורת כאן חדשות. אחד הצעדים שנדונים כעת מול הממשל האמריקני הוא שאלת ניטרול המנהרות ברצועה.

בישראל מעוניינים באיטום כל המנהרות ברצועה תחת פיקוח ישראלי, גם מעבר לאזורי השליטה בהם ישראל אוחזת כעת. בממשל האמריקאי רוצים להתחיל בפיילוט ברפיח, ובישראל הסכימו לאפשרות הזו.

בין הנושאים שנדונו עם המתווכות: הכנסת כוח זר שיפעל בעזה

משלחת ביטחונית ישראלית שבה הערב מקהיר, אחרי השתתפות בדיונים שארכו שלוש שעות עם נציגים ממצרים, קטר וטורקיה. לפי גורמים שבקיאים בדיונים, הצדדים שוחחו בין היתר על שיקום הרצועה ביום שאחרי, וכן באפשרות שכוח זר יכנס לפעול בעזה בהמשך. בין המועמדות עלו המדינות שכבר הסכימו להשתתף במהלך: מצרים, אזרבייג'ן, טורקיה ואינדונזיה, כמו גם מדינות נוספות שטרם הודיעו על החלטה בנושא.

אינדונזיה, אזרבייג'ן ופקיסטן הן המועמדות הבולטות לשליחת חיילים לכוח שמתוכנן לפעול בעתיד ברצועת עזה, כך דיווח אתמול אתר החדשות פוליטיקו מפי גורם רשמי במשרד ההגנה האמריקני וגורם ביטחוני אמריקני לשעבר.

אתמול חודשה הלחימה ברצועת עזה לאחר שמחבלים ירו טילי נ"ט ופתחו בירי לעבר כוחות צה"ל ברפיח. בתגובה צה"ל החל בתקיפות אוויריות ובירי ארטילרי ברפיח עד שהכריז על חזרה להפסקת האש כמה שעות לאחר מכן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר היום: "חמאס צריכים להיות נחמדים, ואם לא - נמחק אותם. הם יודעים את זה. הם נכנסו והרגו הרבה אנשים. אם הם ימשיכו, נטפל בזה מאוד מהר ומאוד באלימות".