האם מכשיר הקשר של הרמטכ"ל החות'י הביא לחיסולו?

לפי בלוג המודיעין "אינטלי טיימס", מכשיר הקשר אותו נהג לשאת עליו מוחמד אל-ר'ומארי זהה לזה המיוצר בישראל. עולה כי ישנה אפשרות כי כוחות הביטחון הצליחו להתחקות אחרי הרמטכ"ל החות'י בעזרת אותו מכשיר קשר - ולחסלו

בעקבות ההכרזה על חיסולו של מוחמד אל-ר'ומארי, רמטכ"ל החות'ים, בסוף השבוע פורסמו תיעודים שלו שהראו כי בדומה למפקד כוח קודס האיראני קאסם סולימאני ולמפקדי כוח רדוואן של חיזבאללה, הוא השתמש במכשיר קשר טקטי. בדיקה של בלוג המודיעין "אינטלי טיימס" מעלה כי באופן מפתיע מדובר במכשיר מדגם מוטורולה, הזהה לזה שמיוצר בישראל. כך פורסם הערב (רביעי) במהדורת כאן חדשות.

האם מכשיר הקשר של רמטכ"ל החות'ים הוא שהביא לחיסולו? | @kaisos1987 עם הפרטים אצל @AyalaHasson pic.twitter.com/ato4tShFeC — כאן חדשות (@kann_news) October 22, 2025

מכשירי מוטורולה מופצים לעיתים דרך משווקים בסין תחת שמות מסחר שונים – רובם מקוריים אך בתחום הזה ניתן אולי למצוא גם מכשירים מזויפים.

עצם חשיפת המכשיר בערוץ המזוהה עם החות'ים מעלה את האפשרות כי בישראל הצליחו לזהות את המכשיר, ובדומה למבצעי עבר להתחקות אחר היעדים.

בהקשר זה, לפי שורה של פרסומים ישראל זיהתה והשתמשה במכשירי קשר ששימשו את חיזבאללה, וסביר להניח שגם את כוח קודס האיראני בסוריה ובעיראק, ואף בפעולות מתקדמות שכללו חדירה למכשירי ביפרים שנרכשו בטיוואן.

בשנת 2018, שנתיים לפני חיסול קאסם סולימאני, חשף "אינטלי טיימס" באמצעות מודיעין חזותי וגלוי את מכשירי הקשר הסיניים ששימשו את סולימאני ואת מפקדי המיליציות הפרו-איראניות בסוריה ובעיראק. בתחילת יוני 2022, כשנתיים לפני מבצע הביפרים בלבנון, חשף הבלוג בפוסט בטוויטר תמונה שבה ניתן היה ללמוד כי "כוחות רדואן של חיזבאללה נושאים על החזה את מכשירי ה"איי-קום".

בהתבסס על כך, לא מן הנמנע שמכשירי הקשר שנשא הרמטכ"ל החות'י יחד עם עוד בכירים בצמרת הצבאית, סייעו גם הפעם לישראל לאתר את מי שעמד בפני שני ניסיונות חיסול. האחת בזמן המערכה מול איראן, כשישראל תקפה מבנה בבירה צנעא שבו קיים מפגש לעיסת גת, והשנייה בסוף חודש אוגוסט, כאשר חיל האוויר תקף את ישיבת ממשלת החות'ים שבה גם הרמטכ"ל אל-ר'ומארי נכח. תקיפה שאותה הוא כבר לא שרד.