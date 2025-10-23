מערכת הביטחון לסגן נשיא ארה"ב: בחמאס יכולים להשיב לפחות 10 חטופים חללים - ללא סיוע

בכירים במערכת הביטחון שנפגשו עם סגן נשיא ארה"ב בקריה הציגו לו תמונת מודיעין עדכנית - לפיה יש ביכולות חמאס לאתר ולהשיב את מרבית החטופים החללים שנותרו ברצועה; וגם: הלחץ האמריקני על ישראל להמשיך ביישום מתווה טראמפ

שר הביטחון ישראל כ"ץ, הרמטכ"ל אייל זמיר ובכירי אגף המודיעין בצה"ל העבירו תמונת מודיעין עדכנית בעניין המצב ברצועת עזה לסגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס בפגישה שהתקיימה הבוקר בקרייה בתל אביב - וקבעו חד משמעית: ביכולתו של חמאס להשיב לפחות 10 מתוך 13 חללים - גם טרם הכנסת סיוע בינ"ל בחיפושים, כך על פי המידע שבידי ישראל. כך פורסם הערב (חמישי) במהדורת כאן חדשות.

בין הנושאים שסקרו הבכירים היו גם מצב החטופים החללים שנותרו ברצועה ומאמצי חמאס לשקם את שליטתו ברצועה במהלך השבועיים האחרונים, וכן דרישה מצד ישראל שלא להתקדם לשלב הבא במתווה טראמפ.

על פי המידע המודיעיני שהציגו בכירי אגף המודיעין בצה"ל לסגן הנשיא האמריקני, ביכולתו של חמאס להשיב לפחות עשרה חללים שעדיין בעזה, ללא סיוע חיצוני וללא כניסה של חיילים ממדינות ערביות כחלק מכוח "שמירת השלום הבינלאומי" בהתאם למתווה טראמפ.

בשבועיים האחרונים, באמ"ן מזהים שחמאס מנצל את הפסקת האש על מנת להשתקם ולהחזיר משילות ברחבי הרצועה: בארגון מעוניינים לשקם מנהרות, לגייס פעילים חדשים, לתקן אמצעי לחימה שניזוקו במערכה, ולבצע התארגנות מחודשת. כל אלה מצביעים על כך שלחמאס אין כוונה להתפרק מנשקו או לוותר על משילות ברצועה.

במערכת הביטחון העבירו את המסר הזה לסגן הנשיא האמריקני, לצד אמירה ישראלית חד-משמעית: לא ניתן כרגע להתקדם במתווה טראמפ, עד שחמאס לא ימלא את חלקו בהסכם.