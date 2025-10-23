ביקור ג'יי די ואנס

מערכת הביטחון לסגן נשיא ארה"ב: בחמאס יכולים להשיב לפחות 10 חטופים חללים - ללא סיוע

"בחמאס יכולים להשיב לפחות 10 חטופים חללים - ללא סיוע"
בכירים במערכת הביטחון שנפגשו עם סגן נשיא ארה"ב בקריה הציגו לו תמונת מודיעין עדכנית - לפיה יש ביכולות חמאס לאתר ולהשיב את מרבית החטופים החללים שנותרו ברצועה; וגם: הלחץ האמריקני על ישראל להמשיך ביישום מתווה טראמפ
מחבר איתי בלומנטל
חמאס מוסר חטופים חללים לידי הצלב האדום, אוקטובר 2025
שר הביטחון ישראל כ"ץ, הרמטכ"ל אייל זמיר ובכירי אגף המודיעין בצה"ל העבירו תמונת מודיעין עדכנית בעניין המצב ברצועת עזה לסגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס בפגישה שהתקיימה הבוקר בקרייה בתל אביב - וקבעו חד משמעית: ביכולתו של חמאס להשיב לפחות 10 מתוך 13 חללים - גם טרם הכנסת סיוע בינ"ל בחיפושים, כך על פי המידע שבידי ישראל. כך פורסם הערב (חמישי) במהדורת כאן חדשות.

בין הנושאים שסקרו הבכירים היו גם מצב החטופים החללים שנותרו ברצועה ומאמצי חמאס לשקם את שליטתו ברצועה במהלך השבועיים האחרונים, וכן דרישה מצד ישראל שלא להתקדם לשלב הבא במתווה טראמפ.

על פי המידע המודיעיני שהציגו בכירי אגף המודיעין בצה"ל לסגן הנשיא האמריקני, ביכולתו של חמאס להשיב לפחות עשרה חללים שעדיין בעזה, ללא סיוע חיצוני וללא כניסה של חיילים ממדינות ערביות כחלק מכוח "שמירת השלום הבינלאומי" בהתאם למתווה טראמפ. 

בשבועיים האחרונים, באמ"ן מזהים שחמאס מנצל את הפסקת האש על מנת להשתקם ולהחזיר משילות ברחבי הרצועה: בארגון מעוניינים לשקם מנהרות, לגייס פעילים חדשים, לתקן אמצעי לחימה שניזוקו במערכה, ולבצע התארגנות מחודשת. כל אלה מצביעים על כך שלחמאס אין כוונה להתפרק מנשקו או לוותר על משילות ברצועה.

במערכת הביטחון העבירו את המסר הזה לסגן הנשיא האמריקני, לצד אמירה ישראלית חד-משמעית: לא ניתן כרגע להתקדם במתווה טראמפ, עד שחמאס לא ימלא את חלקו בהסכם.

סגן הנשיא ואנס חתם היום את ביקורו בישראל, וסיכם: "היה ביקור מאוד פורה. מטרתו הייתה להבין את המצב בשטח, ואיך לגרום לשלום להישאר. איך לאזן בין הרצון לשקם את הרצועה, מבלי שחמאס ישוב ויהווה איום לישראל. השגנו התקדמות ואני מודה לממשלה הישראלית על הביקור ושיתוף הפעולה. לא יהיו כוחות אמריקנים בשטח, אנחנו מצפים ומקווים שכוח הייצוב הבין לאומי יוביל את פירוק חמאס מנשק". הוא הוסיף כי ישראל מחויבת לתוכנית השלום ומאמין כי יש ניצנים לשמירה על ההסכם.

בבית הלבן לוחצים להמשך יישום תוכנית טראמפ

ארה"ב מפעילה לחץ חריג על הצמרת הישראלית שלא לפגוע בהסכם - ולהתקדם לשיקום הרצועה ולהמשך יישום יוזמת טראמפ.

אחרי ביקור סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די וואנס, היום נחת בישראל שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו, וזה לא צפוי להיות הביקור האחרון של בכירים אמריקנים בארץ בתקופה הקרובה - עם בכירה נוספת בממשל טראמפ שצפויה להגיע ביום ראשון.

מורגן אורטגס, סגנית השליח המיוחד של טראמפ למזרח התיכון, מתמקדת יותר בזירה הצפונית - אך עצם הנוכחות הרציפה של גורמים בכירים בממשל האמריקני מהווה מסר לישראל.

גורם אמריקני אמר לכאן חדשות כי ישראל צריכה "להפסיק לעשות שטויות שעלולות לסכן את ההסכם ואת האפשרות להביא לפריצת דרך אזורית", בהתייחסו להצעת החוק להחלת ריבונות ביהודה ושומרון - שעברה אתמול בכנסת בקריאה טרומית.

