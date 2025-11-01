אחרי הודאת הפצ"רית: הרמטכ"ל התייעץ עם מקורבת לתומר-ירושלמי

בצל ההדלפות בפרשת שדה תימן, זמיר קיבל ייעוץ מחברתה הקרובה של הפרקליטה הצבאית הראשית, אולם טרם התברר אם ידע על טיב הקשר ביניהן

הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר התייעץ בימים האחרונים עם נשיאת בתי הדין הצבאיים, האלופה אורלי מקרמן, המקורבת לפרקליטה הצבאית הראשית, בצל פרשת ההדלפות בה מעורבת האחרונה. כך פרסמנו הערב (שבת) במהדורת כאן חדשות.

מקרמן נחשבת לחברה טובה של הפצ"רית, האלופה יפעת תומר-ירושלמי, ששירתה איתה יחד שנים ארוכות. טרם התבהר אם הרמטכ"ל זמיר אכן ידע על טיב היחסים בין השתיים, ואם ראוי להתייעץ עם חברתה הטובה של תומר-ירושלמי, עוד טרם חקירתה של החשודה בפלילים. מצה"ל טרם נמסרה תגובה בנושא.

— כאן חדשות (@kann_news) November 1, 2025

במהדורת כאן חדשות פרסם הערב כתבנו רועי שרון כי הרמטכ"ל זמיר צפוי להמליץ מחר לשר הביטחון ישראל כ"ץ על ארבעה מועמדים אחרים לתפקיד הפרקליט הצבאי הבא. האישים אותם יציג זמיר יהיו מועמדים חיצוניים.

"אישרתי הוצאת חומר לתקשורת"

הפרקליטה הצבאית הראשית יפעת תומר-ירושלמי הודתה אתמול במעורבותה בהדלפת הסרטון מפרשת שדה תימן במכתב ההתפטרות שהגישה לרמטכ"ל אייל זמיר.

במכתבה אמרה תומר-ירושלמי כי אישרה את הדלפת הסרטון לתקשורת בניסיון להדוף תעמולה וקמפיין דה-לגיטימציה של מערך הפרקליטות הצבאית וגורמי אכיפת החוק בצבא, שהגיע לשיאו סביב חקירת פרשת ההתעללות במחבל בשדה תימן.

"צה"ל הוא צבא מוסרי ושומר חוק", כתבה הפצ"רית במכתבה. "לכן גם במלחמה מתמשכת וכואבת חובה לברר חשדות למעשים אסורים. זו חובתנו החוקית והערכית. אין בכך להחליש או לפגוע חלילה בצה"ל. ההיפך הוא הנכון. זהו מקור עוצמה. זוהי ערובה לחוסנו של הצבא, והיא שומרת עליו ועל משרתיו מבפנים ומבחוץ".