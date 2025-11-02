כתב אישום נגד תושב טבריה שריגל עבור איראן

יוסף עין אלי עבד באחד המלונות בים המלח ועמד בקשר עם גורמים איראנים החל מסוף 2024. בחקירתו עלה כי העביר למפעיליו מידע ותמונות על מלונות באזור ים המלח וכן על אזורי תיירות נוספים בארץ - כל זאת בעבור תשלום

כתב אישום הוגש היום (ראשון) יוסף עין אלי, תושב טבריה בן 23, שביצע משימות ביטחוניות בהכוונת איראן. הוא נעצר בספטמבר האחרון ובחקירתו נודע כי עמד בקשר עם גורמי מודיעין איראנים החל מסוף שנת 2024 וביצע בהנחייתם שלל משימות ביטחוניות בעבור תשלום.

במסגרת הקשר, העביר יוסף למפעיליו האיראנים מידע ותמונות על מלונות באזור ים המלח, זאת תוך ניצול העובדה כי עבד באחד המלונות באזור. בנוסף, העביר מידע על אזורי תיירות בדרום הארץ.

עוד העלתה החקירה, כי יוסף התבקש על ידי מפעיליו לבצע משימות נוספות, אותן לא ביצע. בכללן, איסוף מידע על השר לביטחון לאומי, הקמת "צוות מופעלים" בישראל, השלכת רימון לעבר בית, העברת מידע אודות גורמים פליליים ומשפחות פשע בישראל, העברת פרטי חיילי צה"ל, הצתת רכבים וצילום מתוך בסיסי צה"ל.

לפני כחודש, הוגש כתב אישום נגד יעקב פרל , בן 49, אזרח ישראלי-אמריקני שהתגורר בשנים האחרונות במרוקו, שביצע פעולות שונות עבור גורמים איראניים, כמו תיעוד מקום מגוריו של הרמטכ"ל לשעבר הרצי הלוי.