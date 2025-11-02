אחד המועמדים שעלו לתפקיד הפצ"ר – עו"ד רז נזרי

אחד השמות שנבחנים לתפקיד הפצ"ר החדש הוא זה של המשנה ליוע"מש לשעבר, אך הוא הודיע כי אינו מעוניין בתפקיד. על פי החלטה קודמת של הקבינט, לצורך מינוי הפצ"ר החדש נדרשת הסכמת היועמ"שית, אך ספק אם הדבר יתבצע בפועל בהליך המינוי הנוכחי

אחד השמות שנבחנים לתפקיד הפרקליט הצבאי החדש הוא זה של עו"ד רז נזרי. כך פורסם הבוקר (ראשון) בתוכנית "הבוקר הזה" בכאן רשת ב'. נזרי שימש בעברו כמשנה ליועץ המשפטי לממשלה. עם זאת, נזרי הודיע כי הוא אינו מעוניין בתפקיד.

שמו עלה יחד עם שמות נוספים, שרובם המכריע בכירים לשעבר במערכת הצבאית. רשימה זו תצומצם לזו שבה ידונו שר הביטחון והרמטכ"ל - כשהכוונה להביא דמות מחוץ למערכת.

כמו כן, על פי המלצות של ועדה מקצועית שהקבינט אימץ בעשור הקודם, היועץ המשפטי לממשלה צריך להסכים למינוי - אך ספק אם כך ייעשה. ספק גם אם היועמ"שית גלי בהרב מיארה תדרוש זאת.



מדובר בהמלצות של ועדת צ'חנובר שהמליצה בעשור הקודם כי יש לתקן את החוק כך שמינוי הפצ"ר יתבצע על ידי שר הביטחון בהמלצת הרמטכ"ל תוך הסכמת היועמ"ש.

ח"כ לימור סון הר מלך הגיבה לפרסום: "שר הביטחון ישראל כ"ץ לתשומת לבך! מי שאישר לענות יהודים בהוראת שב"כ ומנע משפט צדק מעמירם בן אוליאל, לא יוכל להגן על חיילי צה"ל! מינוי רז נזרי לפרקליט הצבאי הראשי תהיה בכייה לדורות, ואנחנו ניאבק בכל האמצעים העומדים לרשותנו כדי שמינוי כזה לא ייצא לפועל".

בתוך כך, כפי שפורסם לראשונה בכאן חדשות, בממשלה ממשיכים לקדם מהלכים למינוי חוקר חיצוני לפרשה, והבוקר מודיע השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר כי יגיש הצעת חוק למינוי תובע מיוחד לחקירת בכירים.

במקביל, שר הביטחון ישראל כ"ץ ייפגש היום עם הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר כדי לדון במינוי הפצ"ר החדש. הכוונה היא למנות לתפקיד דמות מחוץ למערכת הצבאית.

ד"ר ערן שמיר בורר, מנהל המרכז לביטחון לאומי במכון הישראלי לדמוקרטיה, אמר לכאן חדשות כי הקבינט אימץ את ההמלצה בשנת 2016. כלומר לפי החלטת הקבינט בזמנו – היועמ"שית גלי בהרב מיארה אמורה להיות בתמונה ואף להסכים למינוי הפצ"ר.

אם זאת, החוק בנושא לא תוקן, כך שהדבר מאפשר דרך עוקפת – כלומר, מינוי הפצ"ר ללא הסכמת היועמ"שית. בפועל, שר הביטחון כ"ץ לא מתכוון להתייעץ עם גלי בהרב מיארה בנושא והיא לא תדרוש זאת, בנסיבות הקיימות.