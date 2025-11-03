האלופה תומר-ירושלמי חשודה בשיבוש והפרת אמונים. בתום חקירתה הלילה יוחלט אם להביאה בבוקר להארכת מעצרה • מוקדם יותר אותרה תומר-ירושלמי בחוף הים בהרצליה, לאחר שבמשך שעות היה חשש כבד לחייה

המשטרה עצרה את הפצ"רית ואת התובע הצבאי הראשי לשעבר

המשטרה עצרה הלילה (בין ראשון לשני) את הפרקליטה הצבאית הראשית שהתפטרה, האלופה יפעת תומר-ירושלמי, זאת לאחר שסיימה לעבור את הבדיקות הרפואיות. גם התובע הצבאי הראשי לשעבר, אלוף-משנה במיל' מתן סולומש, נעצר.

האלופה תומר-ירושלמי חשודה בשיבוש והפרת אמונים. בתום חקירתה הלילה יוחלט אם להביאה בבוקר להארכת מעצרה. מוקדם יותר הערב אותרה תומר ירושלמי בחוף הים בהרצליה, לאחר שבמשך שעות היה חשש כבד לחייה.

הבוקר פורסם בתוכנית "סדר יום" בכאן חדשות ברשת ב', כי התכתבויות ועדויות שבידי המשטרה מראות כי אל"מ במיל' סולומש, ידע כי הפצ"רית, עומדת מאחורי הדלפת הסרטון בשדה תימן ולא דיווח על כך כשנפתחה בדיקה פנימית בעניין.

על פי הממצאים, סולומש היה חלק ממעגל הקצינים הבכירים המעורבים בסוד העניינים ולא עשה דבר בעניין כשסגן הפצ"רית, אל"מ גל עשאהל, התבקש לבצע בדיקה לאיתור המדליף והתבקש לתת תשובות בכנסת. בזמן הגשת התגובה לבג"צ הוא כבר לא היה בתפקידו, אך היה מודע לכך שמתנהל הליך בעניין. תגובתו התבקשה אתמול באמצעות דובר צה"ל - שבחר לא להגיב.

העבירה הראשונה בפרשה נחשבת לקלה ביותר, ההדלפה עצמה. החמור בפרשה זו - עניין הטיוח. שם נעשו לכאורה עבירות פליליות חמורות מתחום שיבוש הליכי משפט.