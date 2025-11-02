הפרקליטה הצבאית הראשית יפעת תומר-ירושלמי נעדרה משעות הבוקר ורכבה נמצא בחוף הצוק בתל אביב. לאחר שעות, יצרה קשר עם בעלה. חפ"ק מיוחד הוקם במשטרה לצורך החיפושים אחריה. מפקד מחוז תל אביב: "כרגע היא הולכת ביחד עם שוטרים וחיילים לבדיקה גופנית ולאחר מכן תגיע אלינו למשטרה"

לאחר שעות של חיפושים וחשש לחייה - הפרקליטה הצבאית הראשית יפעת תומר-ירושלמי אותרה היום (ראשון) כשהיא "בריאה ושלמה", כך על פי הודעת המשטרה. זאת, לאחר שיצרה קשר עם בעלה. הפצ"רית, שהשאירה מכתב התאבדות, נעדרה מאז שעות הבוקר ורכבה נמצא בחוף הצוק בתל אביב, שם התרכזו החיפושים אחריה.

הרכב של הפצ"רית שאותר בחוף הצוק

מפקד מחוז תל אביב במשטרה, ניצב חיים סרגרוף, עדכן בהצהרה לתקשורת: "הפעלנו את כל האמצעים שברשותנו. אחרי סריקות שנמשכו לא מעט זמן, תומר ירושלמי אותרה. כרגע היא הולכת ביחד עם שוטרים וחיילים לבדיקה גופנית ולאחר מכן תגיע אלינו למשטרה".

מפקד מחוז ת"א אחרי איתור הפצ"רית: היא תועבר בליווי שוטרים וחיילים לבדיקה גופנית, ולאחר מכן תגיע למשטרה@YoavBorowitz pic.twitter.com/VUUUkeQNON — כאן חדשות (@kann_news) November 2, 2025

על פי מקורב לתומר-ירושלמי, היא הייתה במצוקה גדולה ביממה האחרונה. בני משפחתה פנו למשטרה בשעות הצהריים בדבר היעדרותה, ונפתח חפ"ק מיוחד. כשרכבה אותר בחוף הצוק, הוא לא היה מונע, והמפתח נשאר ברכב - שם גם נמצא המכתב שהותירה.

בכאן חדשות פורסם כי חוקרי משטרה הגיעו הבוקר לביתה של הפצ"רית, יפעת תומר ירושלמי, כדי להביא אותה לחקירה סביב הדלפת הסרטון משדה תימן, אבל היא לא הייתה בבית, ובני משפחתה דיווחו כאמור על היעדרותה.

עשרות ניידות ומסוק משטרתי השתתפו בחיפושים אחריה, שנערכו גם בתוך ים. גם הרמטכ"ל זמיר הנחה את אגף המבצעים להפעיל את כל האמצעים העומדים לרשות צה"ל כדי לנסות לאתרה בהקדם המיידי.

מהרגע שזוהתה כנעדרת הבוקר ועד לאיתורה על החוף: השתלשלות האירועים הדרמטית

נציגי המשטרה הגיעו הבוקר לביתה של הפצ"רית בשרון בעקבות דיווח של ביתה על היעדרותה. הפצ"רית לא היתה בבית, ורכבה לא היה במקום. במשטרה יצרו קשר עם בני משפחתה, וגם הם לא הצליחו ליצור איתה קשר.

בני משפחתה של הפצ"רית העידו על מצבה הנפשי הרעוע בסוף השבוע ובמשטרה פתחו מיד בחיפושים. בשעות הצהריים אותר רכבה של הפצ"רית בחוף הצוק בתל אביב. הרכב היה מונע, ובתוכו נמצא מכתב התאבדות.

במשטרה הקימו חפ"ק מיוחד. צה"ל הצטרף לחיפושים כאשר עלה חשש כבד לחייה. כעבור כשעתיים הפצר"ית אותרה בחוף בהרצליה - כשני קילומטרים מרכבה.

ייתכן שהפצ"רית בקשה לשים קץ לחייה, והתחרטה בזמן שראתה את הסריקות. הפצ"רית ביקשה לשוחח עם בעלה ועדכנה אותו שהיא בסדר. נציגי המשטרה ובני משפחתה ליוו אותה לבדיקה רפואית.

תיעוד: החיפושים אחר הפצ"רית בחוף הצוק

רכבה של הפצ"רית נמצא בחוף בתל אביב; כוחות גדולים פועלים לאתרה, גם צה"ל מסייע בחיפושים



(צילום: דניאל רותם) pic.twitter.com/lfvJcJ379W — כאן חדשות (@kann_news) November 2, 2025

(צילום: דניאל רותם)

שימוש בפצצות תאורה במסגרת המאמצים לאיתור הפצ"רית

כזכור, הפרקליטה הצבאית הראשית, האלופה יפעת תומר-ירושלמי, הגישה בסוף השבוע את התפטרותה לרמטכ"ל רא"ל אייל זמיר - על רקע פרשת ההדלפה של הסרטון משדה תימן. במכתבה אישרה הפצ"רית את מעורבותה בהדלפת הסרטון משדה תימן: "אישרתי העברת חומר לתקשורת כדי לנסות להדוף מידע שקרי נגד גורמי האכיפה בצבא. אני נושאת באחריות".

שר הביטחון כ"ץ מסר לאחר התפטרותה: "כך ראוי. כל מי שיימצא שבמקום להגן על חיילי צה"ל העליל עליהם עלילות לטובת מחבלי הנוח'בה - ייתן את הדין". בנוסף הודיע השר כי יפעל לשלול את דרגות האלוף של הפצ"רית הפורשת. גם שר הביטחון לשעבר יואב גלנט כתב בחשבון ה-X שלו: "לאחר הדלפת הסרטון משדה תימן שאלתי אותה מדוע המדליף לא אותר. בתשובתה, שיקרה בזדון ואמרה כי 'החקירה ממושכת מכיוון שעשרות אנשים נחשפו לסרטון'".

בזמן החיפושים ואחרי שנמצאה: התגובות במערכת הפוליטית

עוד במהלך החיפושים אחר תומר-ירושלמי, במערכת הפוליטית מיהרו להגיב ולהטיח האשמות. דובר הליכוד גיא לוי האשים את היועצת המשפטית לממשלה בחשבון ה-X שלו: "כל הטירוף הזה שאנו רואים עכשיו זו תוצאה ישירה של שיבוש החקירה המטורף שהיועמ"שית מבצעת כבר למעלה משבועיים, לא עצרה את הפצ"רית, לא לקחה את המכשירים הניידים שלה, לא גבתה ממנה גרסה ולא שמה אותה אפילו במעצר הגנתי. היועמ"שית חייבת להיעצר ולהיכנס לחקירה עוד הלילה". עם ההודעה בדבר הימצאה, כתב: "ברוך השם, עכשיו היועמ"שית לחקירה".

חבר הכנסת גלעד קריב הגיב על דבריו: "דובר הליכוד, שפועל במצוות אדוניו, הוא אדם רשע ומנוול, בורג חלוד ומעוות במכונת הרעל. כל עוד האדם הזה משמש כדובר מפלגת השלטון, ראש הממשלה נתניהו ושרי המפלגה נושאים באחריות הישירה לזוהמה שהוא מפיץ".

גם חברת הכנסת אורית פרקש הכהן הגיבה: "ליבי עם משפחת תומר ירושלמי ואני מקווה לבשורות טובות, אבל כשאני קוראת את תגובת דובר הליכוד אני שואלת עצמי עד איפה תגיע ההשחתה הזו? מנהיגי הממשלה הזו וחברי הקואליציה הזו צריכים לעשות חשבון נפש יסודי ועמוק אחרי מסע הציד הפראי ונטול הרסן של הימים האחרונים. הכול חייב להיבדק אבל זו לא הדרך".