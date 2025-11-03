גורם מדיני: רה"מ לא מאפשר מעבר בטוח של 200 מחבלי חמאס

הגורם הגיב לפרסומים שלפיהם המתווכות לוחצות על ישראל לאשר מעבר למחבלים שנמצאים בשטח ברצועת עזה שבשליטת ישראל
מחבר דקלה אהרן שפרן
הרס בג'באליה, רצועת עזה, פברואר 2025
הרס בג'באליה, רצועת עזה, פברואר 2025 צילום: אי-פי

גורם מדיני התייחס היום (שני) ללחץ המתווכות לאפשר את המעבר של 200 מחבלי חמאס שנמצאים בשטח שבשליטת ישראל ברצועת עזה. לפי הגורם, ראש הממשלה לא יאפשר את המעבר. הוא הוסיף: "ראש הממשלה ממשיך בעמדתו הנחרצת של פירוק החמאס מנשקו ופירוז הרצועה, תוך סיכול איומי טרור נגד כוחותינו".

 

אתמול פורסם במהדורת כאן חדשות על הלחץ שמופעל כלפי ישראל שתאפשר את המעבר הבטוח. לפי מקור המעורה בנושא - ישראל שקלה את המהלך. השיח של המתווכות נעשה מעל ראשה של ישראל, והיא עודכנה בכך רק בשלבים האחרונים. 

מוקדם יותר פנה השר בן גביר לנתניהו בנושא, בדרישה להרוג או לכלוא את כל 200 המחבלים שנמצאים מעבר לקו הצהוב. לדבריו, "זו הזדמנות להשמיד או לעצור - לא לשחרר אותם בתנאים מגוכחים". 

בערוץ אל-ג'זירה דווח אתמול כי מתנהלות שיחות בין ישראל וחמאס שמטרתן להביא ליציאה בטוחה של מחבלי חמאס מתחום הקו הצהוב, בצורה שתמנע חיכוך בינם לבין כוחות צה"ל. על פי הדיווח, היוזמה כוללת הוצאה של המחבלים ברכבים של הצלב האדום דרך מעברים מוגדרים. המתווכות השיגו את הסכמת חמאס על הסידורים הללו, וממתינות לתשובה ישראלית.

