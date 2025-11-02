האם יתאפשר "מעבר בטוח" של מחבלים משטח שבשליטת צה"ל?

האם יתאפשר "מעבר בטוח" של מחבלים משטח שבשליטת צה"ל?
המתווכות לוחצות את ישראל להסכים למהלך, ולפי מקור המעורה בנושא - ישראל שוקלת זאת. השיח של המתווכות נעשה מעל ראשה של ישראל שעודכנה בכך רק בשלבים האחרונים
מחבר גילי כהן
מחבלי חמאס ברצועת עזה
מחבלי חמאס ברצועת עזה צילום: עלי חסן, פלאש 90

המתווכות לוחצות את ישראל להסכים ל'מעבר בטוח' של מחבלי חמאס שנמצאים בתוך השטח שבשליטת ישראל בעזה, חלקם לכודים במנהרות. במהדורת כאן חדשות דווח הערב (ראשון) כי לפי מקור המעורה בנושא - ישראל שוקלת את המהלך.

הטענה שנמסרה בשיח הפנימי עם המתווכות היא שהעימותים באזור רפיח מעמידים בסכנה את יישום ההסכם כולו. השיח של המתווכות נעשה מעל ראשה של ישראל, והיא עודכנה בכך רק בשלבים האחרונים. כרגע הנושא נמצא בבחינה בישראל, וסביר כי ישראל תדרוש התקדמות בהשבת החללים.

באל-ג'זירה דווח מוקדם יותר היום כי מתנהלות שיחות בין ישראל וחמאס שמטרתן להביא ליציאה בטוחה של מחבלי חמאס מתחום הקו הצהוב, בצורה שתמנע חיכוך בינם לבין כוחות צה"ל. על פי הדיווח, היוזמה כוללת הוצאה של המחבלים ברכבים של הצלב האדום דרך מעברים מוגדרים. המתווכות השיגו את הסכמת חמאס על הסידורים הללו, וממתינות לתשובה ישראלית.

