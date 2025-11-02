האם יתאפשר "מעבר בטוח" של מחבלים משטח שבשליטת צה"ל?

המתווכות לוחצות את ישראל להסכים למהלך, ולפי מקור המעורה בנושא - ישראל שוקלת זאת. השיח של המתווכות נעשה מעל ראשה של ישראל שעודכנה בכך רק בשלבים האחרונים

המתווכות לוחצות את ישראל להסכים ל'מעבר בטוח' של מחבלי חמאס שנמצאים בתוך השטח שבשליטת ישראל בעזה, חלקם לכודים במנהרות. במהדורת כאן חדשות דווח הערב (ראשון) כי לפי מקור המעורה בנושא - ישראל שוקלת את המהלך.

הטענה שנמסרה בשיח הפנימי עם המתווכות היא שהעימותים באזור רפיח מעמידים בסכנה את יישום ההסכם כולו. השיח של המתווכות נעשה מעל ראשה של ישראל, והיא עודכנה בכך רק בשלבים האחרונים. כרגע הנושא נמצא בבחינה בישראל, וסביר כי ישראל תדרוש התקדמות בהשבת החללים.