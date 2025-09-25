שביתת ענק בבנק הפועלים: אלפי עובדים לא יגיעו במחאה על הקיצוצים

כל 180 סניפי הבנק ישבתו. ארגון העובדים של הבנק: "הנהלה מנותקת מגלגלת מיליארדים ופוגעת בעובדים". מהבנק נמסר: "מתנצלים על חוסר הנוחות. השירותים בערוצי הדיגיטל מתקיימים כרגיל"

8,000 עובדי בנק הפועלים קיימו הבוקר (חמישי) שביתת אזהרה בת יום במחאה על תוכנית קיצוצים דרמטית שמקדמת הנהלת הבנק, למרות רווחי שיא של מיליארדי שקלים. העובדים השביתו את כל יחידות הבנק, כולל כל 180 סניפי הבנק מצפון ועד דרום, מרכזי הייעוץ והמוקד הטלפוני. זהו המשך ישיר להכרזת סכסוך העבודה על ידי ההסתדרות ב-2 בספטמבר.

תוכנית הקיצוצים כוללת ביטול כ-770 תקנים באמצעות אי איוש ואיחוד משרות, וניוד כפוי של מאות עובדים תוך פגיעה בשכרם ובאופק הקידום. הצעדים מגיעים כאשר עובדי הבנק מתמודדים עם עומסי עבודה חסרי תקדים עקב קיצוצים קודמים.

יו”ר ארגון עובדי בנק הפועלים רוני גרפונקל תקף: "הנהלת הבנק מנותקת. בזמן שהיא מגלגלת רווחים של מיליארדים, היא פוגעת בעובדי ועובדות הבנק המסורים, שבזכותם הושגו רווחי עתק אלו".

הבנק הציג רווחי עתק של כ-9 מיליארד שקל ב-2024 וצפוי לרשום רווחים אף גבוהים יותר ב-2025. למרות זאת, ההנהלה ממשיכה בתוכנית הקיצוצים ומסרבת להקפיא את הצעדים החד-צדדיים.

גרפונקל הוסיף: "הבנק מקצץ מאות תקנים, מגביר את העומסים ופוגע בשירות הניתן ללקוחות - זאת בזמן שההנהלה מוציאה מיליוני שקלים על פרסומות ושלטי חוצות, בהם מספרים ללקוחות על דמהפכת שירות'".

במהלך החודשים האחרונים ניהל ארגון העובדים מו”מ מול הנהלת הבנק, אולם זו "גוררת רגליים ומסרבת להקפיא את הצעדים החד-צדדיים”. לטענת הארגון, ההנהלה "התבצרה בעמדותיה והבהירה כי בכוונתה להמשיך בתוכניותיה".

מבנק הפועלים נמסר: "ועד העובדים הודיע על השבתת פעילות עובדי ההסכם הקיבוצי ועל כן הבנק יפעל במתכונת מצומצמת. אנו מתנצלים על חוסר הנוחות. השירותים בערוצי הדיגיטל מתקיימים כרגיל".