לקראת המו"מ על סיום המלחמה: הבורסה בת"א נפתחה בעליות חדות

כל מדדי המניות המובילים בבורסה בת"א שברו את שיאי כל הזמנים עם פתיחת המסחר, בצל האופטימיות לקראת המשא ומתן שיתחדש בין ישראל לחמאס, ומימוש תוכנית טראמפ לסוף המלחמה. מדד ת"א-125 זינק ב-2.7%, ת"א-90 התחזק ב-3.45%
לקראת המשא ומתן שיתחדש בין ישראל לחמאס בדרך לעסקה לשחרור חטופים ולסיום המלחמה, הבורסה בתל אביב נפתחה הבוקר (ראשון) בעליות חדות, כשכל מדדי המניות המובילים שברו את שיאי כל הזמנים.

מדד תל אביב 125 (TA-125), העוקב אחר 125 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר הנסחרות בבורסה בת"א, קפץ ב-2.7% הבוקר. כמו כן, מדד תל אביב 90 (TA-90), הכולל את 90 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה בת"א, עלה גם הוא בחדות והתחזק ב-3.45% עם פתיחת המסחר.

בנוסף, מדד ת"א בנקים (TA-Banks) הכולל את חמשת המניות הגדולות ביותר בענף הבנקים עלה ב-2.3%, ומדד ת"א-ביטוח ושירותים פיננסיים (TA-Insurance), הכולל את כל המניות הנכללות בענף ביטוח ובענף שירותים פיננסים, רשם את העליה החדה ביותר, העומדת על 4.8%.

יחידת המחקר של הבורסה לניירות ערך עדכנה כי עם פתיחת המסחר הבוקר, מדד ת"א-35 שבר הבוקר שיא בפעם ה-40, מדד ת"א-90 שבר שיא בפעם ה-31 ומדד ת"א-125 עשה זאת בפעם ה-37.

מאז הכרזת התוכנית לסוף המלחמה של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בשבוע שעבר, רשמו מדדי המניות העיקריים עליות ניכרות: מדד ת"א-35 עלה מאז בכ-5.2%, בעוד מדד ת"א-125 עלה בכ-5.8% ומדד ת"א-90 עלה בכ-7.7%.

