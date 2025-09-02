דיווח: רופא בלגי אבחן ילדה בת 9 כלוקה ב"יהודיה-ישראלית"

רופא בלגי אבחן ילדה בת 9 כלוקה ב"יהודיה-ישראלית" כך, דיווחו בימים האחרונים במספר כלי תקשורת יהודיים בעולם. לפי הדיווחים מדובר ברדיולוג בשם ד"ר קאסם ערקווזי, מבית החולים קרונקה-היסט.

בקונגרס יהדות אירופה (EJC) הגיבו בזעם: "זו אנטישמיות בוטה. עושה דה-הומניזציה, מפלה ופשוט בלתי-מקובלת. זה לא רק בלתי-אתי, זה מסוכן. אף הורה לא צריך לחשוש כי הטיפול בילדם עשוי להיות משובש בגין זהותו היהודית". בארגון קראו לשלטונות לנקות בצעדים משמעתיים מיידיים כנגד הרופא.

בתוך כך, איגוד הארגונים היהודים באירופה (EJA) דרש היום ממשטרת בלגיה לפעול נגד משתמש טיקטוק בעקבות סרטון שפרסם בו קרא להשמדה המונית של יהודים.

הסרטון של לורנזו זקה, המכונה "Réveillons Nous", צבר אלפי צפיות. בסרטון אומר זקה בין היתר: "נפתח מחדש את המחנות […] ונחזיר אתכם פנימה […] כדי להשמיד אתכם עד האחרון. הפעם אני מקווה להיות חלק מזה. אתם עם של חרא, בני השטן. אתם עם להקיא. לא הייתם צריכים אפילו להתקיים. אתם שטניים. היינו צריכים לתת לכם להיות מושמדים, כי אתם לא יותר מחבורה של חרא". זקה הוסיף שבחר לצלם את הסרטון בשחור-לבן, "כדי שתיזכרו קצת באושוויץ".=