מנהיגי אירופה מתכנסים בפריז: על הפרק - ערבויות לאוקראינה

"קואליציית הרצון" תיפגש היום בבירת צרפת עם נשיא אוקראינה זלנסקי כדי להפעיל לחץ על פוטין, שהבטיח כי רוסיה תחזור להילחם באוקראינה אם לא יושג הסכם שלום

מנהיגי אירופה ונשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי יתכנסו היום (חמישי) למפגש בפריז, במאמץ מחודש להפעיל לחץ על נשיא רוסיה פוטין, לאחר שזה הבטיח שרוסיה תמשיך להילחם באוקראינה אם לא יושג הסכם.

הפסגה האירופית צפויה להוות המשך לזו שהתקיימה בבית הלבן לפני כשבועיים, ומשתתפיה נתנו לה את הכינוי "קואליציית הרצון" או "קואליציית הנחושים". מטרתה - לגבש תוכניות לערבויות ביטחון לאוקראינה אם וכאשר תהיה הפסקת אש, ובהמשך הסכם, ולקבל תמונה ברורה יותר של מעורבות ומחויבות ארה"ב.

מלבד נשיא צרפת מקרון והנשיא זלנסקי, יגיעו לפריז יושבת ראש נציבות האיחוד האירופי אורסולה פון דר ליין, ראש מועצת האיחוד האירופי אנטוניו קוסטה, נשיא פינלנד אלכסנדר שטוב, וראשי ממשלת דנמרק ופולין - מטה פרדריקסן ודונלד טוסק. השאר יצטרפו באמצעות וידאו.

סטיב וויטקוף, שליחו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ למשא ומתן בין רוסיה ואוקראינה, הגיע גם הוא אתמול לפריז. אחרי התייעצות המנהיגים שצפויה בשעה 15:00, המשתתפים יקיימו שיחת וידאו עם טראמפ כדי לגבש עמדה משותפת. בשעה 16:00 תתקיים מסיבת עיתונאים בארמון האליזה.

מנהיגי מעצמות אירופה בפסגה בבית הלבן (צילום: AP Photo/Alex Brandon)

"אנחנו האירופאים מוכנים להציע ערבויות ביטחון לאוקראינה ולאוקראינים ביום שבו ייחתם הסכם שלום", אמר נשיא צרפת מקרון אמש, לצד זלנסקי. הוא אמר כי פרטי הערבויות "סודיים ביותר", אך "ההכנה הושלמה" בפגישה קודמת של שרי ההגנה האירופיים. מנהיגי אירופה שומרים על שתיקה בנוגע לאופי הערבויות שניתנו, שצפויות לכלול פריסת כוחות אירופיים באוקראינה, אימונים ותמיכה מארצות הברית.

זלנסקי, מצידו, אמר שהוא בטוח שבנות בריתה של קייב יסייעו "להגביר את הלחץ על רוסיה להתקדם לעבר פתרון דיפלומטי", אך הוא הוסיף גם: "למרבה הצער, עדיין לא ראינו סימנים מרוסיה לכך שהם רוצים לסיים את המלחמה".

רוסיה כזכור שללה אפשרות למעורבות אירופית בשטח, ופוטין עצמו אמר שמוסקווה מוכנה "לפתור את כל משימותיה באופן צבאי" בהיעדר הסכם.