מנהיגי אירופה מתכנסים בפריז: על הפרק - ערבויות לאוקראינה

מנהיגי אירופה מתכנסים בפריז: על הפרק - ערבות לאוקראינה
"קואליציית הרצון" תיפגש היום בבירת צרפת עם נשיא אוקראינה זלנסקי כדי להפעיל לחץ על פוטין, שהבטיח כי רוסיה תחזור להילחם באוקראינה אם לא יושג הסכם שלום
מחבר דב גיל-הר
Getting your Trinity Audio player ready...
מנהיגי אירופה עם טראמפ וזלנסקי בבית הלבן
מנהיגי אירופה עם טראמפ וזלנסקי בבית הלבן צילום: AP Photo/Alex Brandon

מנהיגי אירופה ונשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי יתכנסו היום (חמישי) למפגש בפריז, במאמץ מחודש להפעיל לחץ על נשיא רוסיה פוטין, לאחר שזה הבטיח שרוסיה תמשיך להילחם באוקראינה אם לא יושג הסכם.

הפסגה האירופית צפויה להוות המשך לזו שהתקיימה בבית הלבן לפני כשבועיים, ומשתתפיה נתנו לה את הכינוי "קואליציית הרצון" או "קואליציית הנחושים". מטרתה - לגבש תוכניות לערבויות ביטחון לאוקראינה אם וכאשר תהיה הפסקת אש, ובהמשך הסכם, ולקבל תמונה ברורה יותר של מעורבות ומחויבות ארה"ב.

מלבד נשיא צרפת מקרון והנשיא זלנסקי, יגיעו לפריז יושבת ראש נציבות האיחוד האירופי אורסולה פון דר ליין, ראש מועצת האיחוד האירופי אנטוניו קוסטה, נשיא פינלנד אלכסנדר שטוב, וראשי ממשלת דנמרק ופולין - מטה פרדריקסן ודונלד טוסק. השאר יצטרפו באמצעות וידאו.

סטיב וויטקוף, שליחו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ למשא ומתן בין רוסיה ואוקראינה, הגיע גם הוא אתמול לפריז. אחרי התייעצות המנהיגים שצפויה בשעה 15:00, המשתתפים יקיימו שיחת וידאו עם טראמפ כדי לגבש עמדה משותפת. בשעה 16:00 תתקיים מסיבת עיתונאים בארמון האליזה.

מנהיגי מעצמות אירופה בפסגה בבית הלבן (צילום: AP Photo/Alex Brandon)

"אנחנו האירופאים מוכנים להציע ערבויות ביטחון לאוקראינה ולאוקראינים ביום שבו ייחתם הסכם שלום", אמר נשיא צרפת מקרון אמש, לצד זלנסקי. הוא אמר כי פרטי הערבויות "סודיים ביותר", אך "ההכנה הושלמה" בפגישה קודמת של שרי ההגנה האירופיים. מנהיגי אירופה שומרים על שתיקה בנוגע לאופי הערבויות שניתנו, שצפויות לכלול פריסת כוחות אירופיים באוקראינה, אימונים ותמיכה מארצות הברית.

זלנסקי, מצידו, אמר שהוא בטוח שבנות בריתה של קייב יסייעו "להגביר את הלחץ על רוסיה להתקדם לעבר פתרון דיפלומטי", אך הוא הוסיף גם: "למרבה הצער, עדיין לא ראינו סימנים מרוסיה לכך שהם רוצים לסיים את המלחמה".

רוסיה כזכור שללה אפשרות למעורבות אירופית בשטח, ופוטין עצמו אמר שמוסקווה מוכנה "לפתור את כל משימותיה באופן צבאי" בהיעדר הסכם.

עוד בנושא

תוצאות מתקפה רוסית בעיר דוברופיליה במחוז דונייצק באוקראינה

קנדה תשקיע שני מיליארד דולר בהגנה על אוקראינה

וודי אלן, וולודימיר זלנסקי

וודי אלן השתתף בפסטיבל קולנוע במוסקווה - באוקראינה זעמו

תגיות |
בחירת העורכת
  • אחמד א-רהווי, ראש ממשלת החות'ים
    מאחורי המתקפה על צמרת החות'ים
  • קולדפליי
    "כריס מרטין טיפש": סולן קולדפליי עצבן את הישראלים
  • ערבים לזה | מנסור
    היוטיובר הדרוזי שנמצא בחזית ההסברה שלנו | ערבים לזה
  • בחור מזליף טיפות עיניים
    זום אין, משקפיים אאוט: טיפות העיניים שמשפרות את הראייה
  • חיילי מילואים, רצועת עזה
    "למה אתה ממשיך ללכת למילואים, אפילו בסבב החמישי?"

אולי יעניין אותך