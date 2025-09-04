הוארך מעצר המפגין שגרם לשריפת רכב בירושלים

עמוס דורון, שמכחיש את המיוחס לו, הוא פעיל המחאה שחשוד כי הצית פח מחזור שהוביל לשריפת רכב סמוך למעון ראש הממשלה בשכונת רחביה. המשטרה הציגה תיעוד של החשוד בזירת האירוע, וטענה כי הגיע מחופש

בית משפט השלום בירושלים האריך בחמישה ימים את מעצרו של פעיל המחאה עמוס דורון, כבן 60 מרמת גן, שחשוד בהצתת פחי מחזור בשכונת רחביה שגרמו לשריפת רכב בהפגנות אתמול בירושלים.

במהלך הדיון הציגה המשטרה לשופטת סרטון המתעד את דורון בזירת האירוע. לדברי נציג המשטרה, החשוד היה מחופש בעת ביצוע המעשים. עמוס דורון עצמו הכחיש בחקירתו את מעשי ההצתה והודה כי היה בירושלים בשל עניינים אישיים. השופטת אורנה סנדלר-איתן קבעה כי יש חשד סביר לביצוע העבירות וקיימת עילות מסוכנות ושיבוש.

פעיל המחאה עמוס דורון

המשטרה ביקשה להאריך בשישה ימים גם את מעצרו של המפגין שהתבצר על גג הספרייה הלאומית הסמוכה לכנת והפעיל נר עשן. חשוד נוסף במעשה הצתה, בן 83, שוחרר אתמול למעצר בית לאחר שהמשטרה לא איתרה ממצא מפליל במהלך חיפוש בביתו.