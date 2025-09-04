הוארך מעצר המפגין שגרם לשריפת רכב בירושלים

בית משפט השלום בירושלים האריך בחמישה ימים את מעצרו של פעיל המחאה עמוס דורון, כבן 60 מרמת גן, שחשוד בהצתת פחי מחזור בשכונת רחביה שגרמו לשריפת רכב בהפגנות אתמול בירושלים.
במהלך הדיון הציגה המשטרה לשופטת סרטון המתעד את דורון בזירת האירוע. לדברי נציג המשטרה, החשוד היה מחופש בעת ביצוע המעשים. עמוס דורון עצמו הכחיש בחקירתו את מעשי ההצתה והודה כי היה בירושלים בשל עניינים אישיים. השופטת אורנה סנדלר-איתן קבעה כי יש חשד סביר לביצוע העבירות וקיימת עילות מסוכנות ושיבוש.
המשטרה ביקשה להאריך בשישה ימים גם את מעצרו של המפגין שהתבצר על גג הספרייה הלאומית הסמוכה לכנת והפעיל נר עשן. חשוד נוסף במעשה הצתה, בן 83, שוחרר אתמול למעצר בית לאחר שהמשטרה לא איתרה ממצא מפליל במהלך חיפוש בביתו.
פעילי מחאה הבעירו אתמול ביום המחאה בירושלים צמיגים סמוך למעון ראש הממשלה בשכונת רחביה. מהמשטרה נמסר כי כתוצאה מכך נפגעו כמה כלי רכב שחנו במקום ופונו מספר תושבים מבניניים סמוכים, ללא נפגעים באירוע. תמר, שרכבה נשרף באירוע, סיפרה לכאן חדשות: "הוציאו פיזית אנשים בתחתונים לרחוב בגלל הסכנה. אין קשר למחאה, זו סכנת נפשות".
האירוע גרר גינויים קשים מצד שרים בממשלה נגד המפגינים. ראש הממשלה בנימין נתניהו תקף: "פרצו כל גבול. מאיימים יום יום לרצוח אותי. הקיפו אותי בטבעת של אש". מובילי המחאה התנערו וטענו כי אירוע הבוקר אינם קשורים אליהם וכי ההפגנה שהם תכננו הייתה אמורה להתחיל בשעות הצהריים.