בן גביר על מסמך המדיניות: אני מחליט על המדיניות, לא היועמ"שית

השר התייחס השר להתנגדות הצפויה של בהרב-מיארה ל"מסמך המדיניות" שלו נגד חסימות כבישים בהפגנות: "היא רוצה כאוס ואנרכיה ברחובות"

לאחר שפרסמנו אתמול כי היועמ"שית צפויה להביע התנגדות למסמך המדיניות של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר נגד חסימות כבישים בהפגנות. היום (שישי) הגיב השר בריאיון לדקלה אהרן שפרן בתוכנית הבוקר הזה ברשת ב' להתנגדות הצפויה, ואמר כי הוא "לא חושב שהיא יכולה להתנגד למסמך כזה, מי שמחליט על המדיניות של המשטרה זה אני ולא היועמ"שית".

הוא הוסיף כי "מסיבות פוליטיות היא לא ענתה לי על המסמך הזה שנמצא אצלה כבר חודש וחצי והיא עדיין לא השיבה משמעותית. אני חושב שיכול להיות שהיא מאוד רוצה כאוס ואנרכיה ברחובות". השר טען כי בעבר, הייתה אכיפה נוקשה על מקרים "פחות חמורים", ואמר שכששימש כעורך דין, הוא ייצג "עשרות בנות שעצרו למשך חודשים על חסימת כבישים". "פתאום עכשיו, יש קומץ שנותנים להם לעשות אנרכיה. פתאום אין כתבי אישום, אסור לעצור אותם, פתאום הם פרח מוגן", אמר השר שטען ליחס שונה למפגינים מהימין.

השר לביטחון לאומי פרסם אתמול מסמך מדיניות חדש, המתווה את כללי הפעולה של המשטרה בהפגנות ובחסימות כבישים. במסמך מפורטים הצירים והכבישים החיוניים שיישארו פתוחים בכל מצב, ולא תתאפשר חסימתם בשום שלב, בהם: צירי גישה לבתי חולים, צירי חירום, צירי גישה לנתב"ג, צירים שחסימתם עשויה לבודד יישובים וכבישים מרכזיים, ארציים, אזוריים ומהירים.

ההחלטה של השר בן גביר על הגבלת המחאות, עמדת היועצת - וההשלכות האפשריות על המשך תפקידו | הפרסום של @almog_tamar #מהדורתכאןחדשות עם @talberman pic.twitter.com/yZ9MGRw5Sk — כאן חדשות (@kann_news) August 28, 2025

לאחר מכן, פרסמנו במהדורת כאן חדשות כי היועמ"שית בהרב מיארה צפויה לטעון כי מדיניות השר צריכה להיות כללית וללא פוליטיזציה או התערבות בשיקול דעת של המשטרה.

עוד פורסם בכאן חדשות כי המהלך של בן גביר מעמיד בסימן שאלה את ההסכמות בינו לבין היועצת המשפטית לממשלה, אליהן הגיעו בעקבות עתירות נגד כהונת בן גביר. אולם הפעולה הזאת של השר - ובעיקר מה יעשה לאחר שהיועצת תגיב עליה - יכולה להביא לשינוי המצב ובהתאם לשינוי עמדת היועצת מול בג"ץ.