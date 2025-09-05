ארגנטינה: בתו של הנאצי שבזז יצירות אמנות בשואה חשודה גם בהעלמת 22 יצירות של מאטיס

בתו של הנאצי פרידריך קדג'יאן חשודה בהסתרת יצירות גנובות רבות. לצד ציוריו של הצייר הצרפתי הנודע, נמצאו יצירות נוספות שמקורן טרם נקבע. קדג'יאן היה עוזרו של גרינג ויועץ פיננסי להיטלר לפני שנמלט לארגנטינה

ארגנטינה: בתו של הנאצי חשודה בהסתרת 22 יצירות של מאטיס

בתו וחתנו של הנאצי שגנב אמנות מיהודי אירופה במהלך מלחמת העולם השנייה הואשמו אתמול (חמישי) בבית המשפט בארגנטינה בהסתרת יצירות גנובות רבות, ובהן 22 ציורים של הצייר הצרפתי הנודע אנרי מאטיס.

השניים נעצרו לאחר ש"דיוקן של גברת", ציור מהמאה ה-18 שנבזז בידי הנאצים מאספן אמנות יהודי-הולנדי, נצפה במודעת נדל"ן ארגנטינאית למכירת ביתם בחודש שעבר והועלם על ידם שוב. מדובר בפטרישיה קדג'יאן, בתו של הנאצי פרידריך קדג'יאן, עוזרו של הרמן גרינג שנמלט לארגנטינה לאחר המלחמה ומת שם בשנת 1978.

המשטרה פתחה בחקירה וביצעה מספר פשיטות בחיפוש אחר "דיוקן של גברת", פרי מכחולו של ג׳וזפה גוסלנדי, אך מצאה אוצר בלום נוסף - 22 יצירות משנות ה-40 של הצייר הצרפתי אנרי מאטיס (1869-1954), ויצירות נוספות שמקורן טרם נקבע.

יצירות האמנות נמצאו באתר הנופש הארגנטינאי מר דל פלאטה, ברשותם של בני משפחת קדג'יאן, כך מסרו גורמים רשמיים.

"דיוקן של גברת" היה חלק מהאוסף הנרחב של האספן היהודי-ההולנדי ז'אק חודסטיקר, שנהרג בעת שנמלט מהולנד מאימת הנאצים בשנת 1940, כאשר גרמניה פלשה אליה. שוויו מוערך בכ-50,000 דולרים כיום, על פי דיווחים בכלי תקשורת ארגנטינאיים.

בכירים במשטר הנאצי, בראשם גרינג, חילקו ביניהם את האוסף של חודסטיקר. קדג'יאן - ששימש גם יועץ פיננסי של אדולף היטלר - היה אחראי להעברת השלל לדרום אמריקה.

לאחר המלחמה, הולנד החזירה כ-300 יצירות מהאוסף בן 1,100 התמונות ליורשיו של חודסטיקר, אם כי רבות מהן נותרו מפוזרות ברחבי העולם.