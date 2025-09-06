דיווח: כך התגבשה ההחלטה לפירוק חיזבאללה מנשקו

עיתון אל-אח'בר המזוהה עם ארגון הטרור דיווח ממקורותיו כי נוסח התוכנית הוא תוצר של משא ומתן בין הצמד השיעי לבין הנשיא וראש הממשלה שהתקיים בשעות האחרונות לפני הישיבה אמש

אדם מניף את דגל חיזבאללה על חורבות מבנה שהותקף על ידי צה"ל, נובמבר 2024 צילום: אי-פי

בחיזבאללה עוד לא התייחסו באופן רשמי להחלטות הממשלה אתמול (שישי) בעניין תוכנית הצבא לפירוק הארגון מנשקו. בעיתונות המזוהה עם הארגון מציגים הבוקר את מה שאירע כפשרה בין חיזבאללה לבין נשיא לבנון, ג'וזף עון, וראש הממשלה הלבנוני, נוואף סלאם.

"גישור בין הצמד השיעי לבין נשיא המדינה וראש הממשלה: הצבא הציל את הממשלה מפיצוץ באמצעות הצגת רעיונות כלליים", הייתה הכותרת בעיתון הלבנוני אל-אח'באר המזוהה עם הארגון. מקורות ממשלתיים אמרו לעיתון כי התכנית שהציג הצבא אינה כוללת פרקי זמן והיא קבעה חמישה שלבים לריכוז הנשק אך ורק בידי המדינה. השלבים יחלו בהמשך הפעילות של הצבא באזור שמדרום לליטאני, אז הצבא יעבור לאזור שבין הליטאני לנהר האוואלי ובהמשך לביירות ופרבריה ואז לבקעת הלבנון.

המקורות הוסיפו כי התכנית לקחה בחשבון את היכולות שהצבא יכול להשתמש בהן, כמו גם את המכשולים והקשיים. הצבא, לפי אותם מקורות, הוא שיחליט כיצד לפעול בשלל האזורים בהתאם למה שיראה לנכון ובהתאם לאמצעים שלו. בנוסף הוא יגיש דוח מפורט כל חודש לממשלה לגבי פעילותו.

לפי התכנית, עצירת התקיפות הישראליות והנסיגה הישראלית הם תנאים מרכזיים כדי ליישם את תכנית ההתפרסות של הצבא באופן מלא בכל שטח לבנון. התכנית גם כוללת את הגברה הפריסה הצבאית והמחסומים באזורים רבים למניעת הברחת נשק, תוך שמירה על הגבול בין לבנון לסוריה וסגירת המעברים הלא חוקיים, בנוסף להמשך הצעדים לפירוק הנשק במחנות הפליטים הפלסטיניים.

לפי הדיווח, התכנית הזאת היא תולדה של משא ומתן שהתקיים בשעות האחרונות טרם ישיבת הממשלה, שהצמד השיעי תמך במהותה ולמעשה הצבא פירק את המוקש הממשלתי.