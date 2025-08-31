יו"ר הפרלמנט בלבנון: מוכנים לשיח על פירוק מנשק, אך מתנגדים להצעת ארצות הברית

יו"ר הפרלמנט בלבנון: מוכנים לשיח על פירוק מנשק
נביה ברי, בעל ברית של חיזבאללה, האשים כי ישראל "מתעקשת להמשיך בלחימה" וממשיכה לכבוש שטחים בתוך לבנון
מחבר עומר שחר
  • עומר שחר
AP Photo/Hassan Ammar
צילום: AP Photo/Hassan Ammar

יושב ראש הפרלמנט הלבנוני נביה ברי, בעל ברית של חיזבאללה, תקף היום (ראשון) את ההצעה האמריקנית לפירוק ארגון הטרור מנשקו - שהתקבלה בידי הממשלה המקומית. ברי האשים את ישראל בכך שאינה מיישמת את סעיפי העסקה הנוגעים לה.

> פרטי ההצעה האמריקנית להסכם בין ישראל ולבנון

מתנגד להצעה האמריקנית לפירוק חיזבאללה מנשקו. נביה ברי

על אף ההתנגדות להצעה האמריקנית, ברי אמר כי שרי המפלגות השיעיות בפרלמנט "פתוחים לדון בגורל הנשק, במסגרת שיח רגוע, הסכמי ותחת תקרת החוקה. במה שיביא לגיבוש אסטרטגיית ביטחון לאומי שתגן על לבנון ותביא לשחרור אדמותיה עד לגבולות המוכרים בין לאומית". לדברי ברי, ההצעה האמריקנית "חוצה את סוגיית המונופול על הנשק".

ברי הוסיף שישראל "מסרבת לסגת מ'חמש הנקודות' גם לאחר שממשלת לבנון הסכימה למטרות ההצעה האמריקנית". ברי אף טען שישראל "כבשה שטחים נוספים בתוך לבנון, המשיכה לחסל לבנונים ומונעת מתושבים של כ-30 כפרים מלחזור אליהם".

יתפרקו מנשקם עד סוף השנה? מחבלי חיזבאללה

בתחילת החודש פרסמה התקשורת את פרטי הצצעתו של השליח האמריקני המיוחד בסוריה טום בראק, להסכם "שיאריך וייצב את הפסקת פעולות הלוחמה בין לבנון וישראל". ההצעה, שכוללת פירוק מלא של ארגון הטרור חיזבאללה מנשקו עד סוף השנה, צפויה לעלות להצבעה מחר בממשלה הלבנונית.

היעדים המוצגים בהצעה כוללים ריבונות מלאה של הממשלה על כל שטחיה, סמכות בלעדית בנושאי מלחמה ושלום והבטחה כי החזקת נשק תהיה בידי המדינה בלבד. בנוסף, יבוצע "סילוק הדרגתי של כל הנוכחות החמושה של כלל הגופים הלא-ממשלתיים, כולל חיזבאללה, בכל רחבי לבנון".

