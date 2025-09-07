איטליה: חפץ "מסתורי" עם כתובות בעברית נמצא בים

על פי הערכות מדובר בחלק מהלוויין הישראלי אופק 19 ששוגר לחלל בשבוע שעבר. במשמר החופים האיטלקי הוחלט להשאיר את החפץ תחת השגחה

חפץ עם כיתוב בעברית שנמצא מול חופי איטליה צילום: צילום מסך

באי למפדוזה שבדרום איטליה התגלה היום (ראשון) חפץ מתכתי לא מזוהה, שעורר בהלה לאחר שתושבים דיווחו על רעשים חזקים בשמיים. כך דיווח העיתון האיטלקי לה רפובליקה.

החפץ, גליל מתכתי באורך כחמישה מטרים וקוטר של כשני מטרים, נושא עליו כתובות בעברית ולוגו המזכיר את זה של "מנהל החלל" הישראלי, גוף במשרד הביטחון האחראי על פיתוח לוויינים וטילים.

בשלב זה, ההערכה היא שמדובר בחלק מלוויין ישראלי ששוגר בשבוע שעבר (אופק 19, י"ז). במשמר החופים האיטלקי הורו על תיעוד וצילום החפץ ועל שמירה עליו תחת השגחה.

ראש העיר של למפדוזה, פיליפו מנינו, מיהר להרגיע את התושבים והבהיר כי בדיקות שנעשו שללו נוכחות חומרי נפץ או קרינה רדיואקטיבית.