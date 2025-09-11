נקודת רתיחה: האלימות הפוליטית בארה"ב מגיעה לשיא

התנקשויות פוליטיות הן לא דבר חדש בארה"ב, אך נדמה שהרצח של פעיל הימין צ'ארלי קירק מתרחש בשיא הקיטוב. 150 מקרים של תקיפות על רקע פוליטי התרחשו מאז ינואר, ו-21 נהרגו בשנה האחרונה. האם אמריקה תצליח לצעוד לאחור מפי התהום?
מחבר מיכל רשף
עצרת לזכרו של פעיל הימין שנרצח, צ'ארלי קירק
עצרת לזכרו של פעיל הימין שנרצח, צ'ארלי קירק צילום: אי-פי

הרצח של פעיל הימין צ'ארלי קירק אמש (רביעי) התרחש ברקע הגעתו של הקיטוב הפוליטי בארצות הברית לנקודת רתיחה. 

 

מאז תחילת השנה נהרגו 21 אמריקנים כתוצאה מאלימות פוליטית, ומאז חזרתו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לבית הלבן דווח על 150 מקרים של תקיפות על רקע פוליטי - פי שניים מבתקופה המקבילה בתחילת כהונתו של הנשיא הקודם ג'ו ביידן.

התנקשויות פוליטיות הן לא דבר חדש בארצות הברית, מדינה שארבעה מנשיאיה נרצחו ובשניים מהם בוצעו ניסיונות התנקשות - רונלד רייגן בתחילת שנות ה-80 והנשיא הנוכחי טראמפ, פעמיים, לפני כשנה. 

בעשור האחרון בוצעו ניסיונות רצח של מנהיגים דמוקרטים ורפובליקנים, בהם הנשיא לשעבר ברק אובמה, הילרי קלינטון, ננסי פלוסי וג'ו ביידן בצד הדמוקרטי, ומייק פנס, סגן הנשיא הקודם של טראמפ, בצד הרפובליקני. רק השנה נרצחו מחוקקת דמוקרטית ובן זוגה, ואלמונים הציתו את ביתו של מושל פנסילבניה הדמוקרטי ג'וש שפירו.

נראה שגם האמריקנים עצמם מתרגלים לרעיון של שימוש באלימות למטרות פוליטיות. סקר מדאיג שפורסם  ב"ניו יורק טיימס" לאחרונה הראה ש-40% מהדמוקרטים תומכים בשימוש בכוח כדי להדיח את הנשיא טראמפ מתפקידו, ו-25% מהרפובליקנים תומכים בשימוש בכוח צבאי נגד מפגינים המוחים נגד המדיניות של הנשיא. הנתונים המדאיגים האלה כפולים מאלה שנרשמו בשנה שעברה. 

עוד מוקדם לקבוע איך תיראה אמריקה אחרי הרצח הזה ואם הוא יקצין את המצב הקיצוני ממילא, אך הוא בהחלט הוסיף עוד שמן למדורה שבוערת כל הזמן. כעת תצטרך אמריקה לחשוב איך ללכת לאחור מפי התהום.

