התנאי שהציב מנהל הפסטיבל בבלגיה להשתתפות המנצח הישראלי

יאן בריירס, האחראי על פסטיבל המוזיקה בעיר גנט, אמר כי הופעתה של הפילהרמונית של מינכן - בהנהלת להב שני, תוכל להתקיים בתנאי שיוציאו גינוי לפעולות ישראל בעזה

מנהל פסטיבל המוזיקה "פלנדריה" בגנט שבבלגיה הודיע היום (שבת) ​​כי הופעה של הפילהרמונית של מינכן עם המנצח הישראלי להב שני עדיין עשויה להיות אפשרית, בתנאי שהישראלי "יתנער ממדיניות הדיכוי נגד הפלסטינים" ויגנה "באופן ברור" את פעולותיה של ישראל בעזה - עד יום שני.

מנהל הפסטיבל יאן בריירס, הסביר בריאיון כי הסיבה שהובילה לביטול הזמנתם של שני והתזמורת הפילהרמונית של מינכן, נעוצה בכך ששני עדיין מנצח על התזמורת הפילהרמונית הישראלית. בריירס טען שהנהלת הפסטיבל ספגה איומים מקבוצות פרו-פלסטיניות שהודיעו על כוונתן לשבש את כל הפסטיבל.

הודעתו של בריירס מגיעה לאחר גל של גינויים בעולם ובבלגיה עצמה על ביטול ההזמנה של הפילהרמונית של מינכן לפסטיבל. ראש ממשלת בלגיה גינה את הצעד: "הטלת איסור מקצועי על אדם אך ורק בגלל מוצאו היא פזיזה וחסרת אחריות, אני מצר על החלטת הפסטיבל, שגרמה נזק חמור למוניטין של ארצנו".

גם נציבות האיחוד האירופי הביעה את "דאגתה העמוקה" מביטול השתתפותו של שני והפילהרמונית של מינכן. "עמדתנו תמיד הייתה ברורה, הנציבות דוחה בתוקף כל צורה של אנטישמיות", אמרה דוברת מטעם הנציבות, לעיתון היהודי ״היודישה אלגמיינה".

רשויות העיר מינכן והתזמורת הפילהרמונית שלה הביעו זעזוע מההחלטה. "הן בעבודתו האמנותית והן בהתנהגותו האישית, להב שני מייצג דיאלוג, הומניזם והבנה הדדית. אנו דוחים בתוקף את הנוהג של הצבת אמנים ישראלים תחת חשד כללי והעמדתם לענישה קולקטיבית".

דיטר רייטר, ראש עיריית מינכן מסר כי "הפילהרמונית של מינכן, כשגרירי תרבות של העיר מינכן, מייצגת פתיחות, גיוון ודיאלוג - בין אם בבית במינכן או בסיבובי הופעות באולמות קונצרטים ברחבי אירופה וברחבי העולם. אני מוצא את החלטת מארגני הפסטיבל בלתי מובנת לחלוטין. העיר מינכן, ואני באופן אישי, עומדים איתן לצד הפילהרמונית של מינכן ועם המנצח הראשי העתידי שלה, להב שני".

"העובדה שהפילהרמונית של מינכן לא מוזמנת בגלל שישראלי נמצא על דוכן המנצחים, היא לא יותר מאשר אנטישמיות", כתב שר התרבות של מדינת בוואריה, מרקוס בלום, בציוץ שפרסם אמש ברשת X. "זה מביש, אנטי-תרבותי ופשוט שערורייה".