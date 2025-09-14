"עושה גם חדירה לבית": היומן שקושר את יוצא שירות המודיעין לפרשה בגרמניה

חלקים מהיומן המבצעי של דוד רם ברקאי, יוצא שירות המודיעין הישראלי, קושר אותו לכאורה לפרשת חטיפת הילדים בגרמניה. על אפשרות להכניס סוכן ישראלי בשם עוזי לבית הילדים כתב: "בחושך או באור. אור – מתי ובאיזו תצורה?"

פרשת חטיפת הילדים בגרמניה נמשכת, והערב (ראשון) נחשפו במהדורת כאן חדשות חלקים מהיומן המבצעי של דוד רם ברקאי, יוצא שירות המודיעין, שחשוד כי עמד בראש מבצע החטיפה.

בחלקים שפורסמו מהיומן המבצעי שהותיר אחריו בחוות האלפקות דוד רם ברקאי הוא כותב בכתב יד, ובמספר שפות, הערות לעצמו ולאחרים, בשנה שקדמה למבצע החטיפה.

באחד מהם כותב ברקאי: "אני גם עושה חדירה סמויה לתוך הבית", ומתכוון ככל הנראה לבית בדנמרק שממנו נחטפו ילדי משפחת בלוק. בחודש מרץ 2023, תשעה חודשים לפני החטיפה, הוא כותב מסמך תחת הכותרת - "השאלות עכשיו", ומעלה שורת לבטים סביב שיגור סוכן ישראלי בשם עוזי (השם המלא שמור במערכת) לבית הילדים: "עוזי – בחושך או באור. אור – מתי ובאיזו תצורה?", ועוד שאלות המזכירות את אלבניה, ווטסאפ ואימייל. עוד הוא כותב "המטרה של עוזי - הקמת מגע עם הוועד".

לכאן חדשות נודע כי לרשויות החוק ידוע באיזה עוזי מדובר, וכי מדובר בשם אמיתי ולא בכינוי, ואולם עד כה לא ברור אם אכן נוצר איתו קשר.

בימים אלה החלו מגעים של עורכי הדין של חלק מהישראלים עם רשויות החוק הגרמניות להשגת עסקת טיעון ועונש מופחת אם יספרו את כל הידוע להם על המבצע. הגרסה של כריסטיאנה בלוק, כפי שמסרה בחקירה ובבית המשפט, הייתה שהוריה הם אלה שהזמינו את החטיפה וכי לה עצמה לא היתה כל ידיעה, עד לאחר החטיפה, והבאת הילדים חזרה לגרמניה.

עדיין לא ברור מי יזם את הקשר עם ראש החוטפים, לכאורה דוד רם ברקאי. הערב דווח במהדורה כי חברת CGI עומדת לתבוע סוכן גרמני לשעבר בשם ורנר מאוס ששלח מכתב הטוען כי ראש השב"כ לשעבר יעקב פרי, וחברת המודיעין העסקי CGI Group, הם שנשכרו בידי ראש המוסד הגרמני לשעבר אוגוסט הנינג לבצע את החטיפה. פרי עצמו אינו במצב בריאותי תקין, ובשמו הכחיש מנכ"ל CGI צביקה נווה כל מעורבות באירוע.

נזכיר, שני ילדיה של המיליונרית הגרמניה כריסטינה בלוק, שהונה מוערך בכ-300 מיליון אירו ובבעלותה רשת מסעדות הבשר "בלוק האוס", נחטפו מידי אביהם בערב השנה החדשה 2024. מדובר במשפט הסנסציוני ביותר בשנים האחרונות שמתנהל בגרמניה.

לפי החשד, החוליה הישראלית ובה שבעה חברים ניטרלה את האב בסמוך לביתו בדנמרק, חטפה את הילדים לתוך רכב מילוט, דהרה לחוות אלפקות בסמוך לעיר שטוטגרט, ושם העבירה אותם לידי האם. החוליה נמלטה לארץ ושישה מחבריה מבוקשים בידי רשויות החוק הגרמניות שהוציאו צו מעצר בינלאומי. אחד מהם - טל ששון - נעצר בקפריסין ועומד בימים אלה לדין בהמבורג באשמת ביצוע החטיפה.