טראמפ על ניסיון חיסול בכירי חמאס בקטר: "ישראל הייתהצריכה להיות זהירה יותר"

טראמפ על התקיפה בקטר: "ישראל הייתה צריכה להיזהר יותר"
נשיא ארצות הברית השיב לשאלות כתבים בנוגע לניסיון חיסול בכירי חמאס בדוחה, והוא הדגיש את היותה של המדינה המארחת את אנשי ארגון הטרור כ"בת ברית נהדרת" עבורו
מחבר נתן גוטמן
טראמפ צילום: AP

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, התייחס הלילה (שני) לתקיפה שביצעה ישראל בקטר, בניסיון לחסל את בכירי ארגון הטרור חמאס. "ישראל צריכה להיות מאד-מאד זהירה", אמר הנשיא בתשובה לשאלות כתבים לפני המראתו לבית הלבן.

"הם צריכים להילחם בחמאס", הוא טראמפ, "אבל קטר הייתה בת ברית נהדרת (של ארצות הברית). אמרתי לקטר שהם צריכים יחסי ציבור טובים יותר, כי אנשים מדברים עליהם באופן שלילי".

אמש, בבירת קטר התכנסו שרי חוץ של מדינות ערביות ומוסלמיות לכינוס בעקבות התקיפה הישראלית נגד ראשי חמאס. בהצעת החלטה שהודלפה, נקבע כי התקיפה "מאיימת על ההסכמים הקיימים והעתידיים בין מדינות ערב לבין ישראל".

בסעיף הראשון של ההחלטה, נאמר כי התקיפה הישראלית בקטר וכל פעולותיה התוקפנויות של ישראל, ההשמדה ההמונית, המצור, ההרעבה, פעילויות הבנייה בהתנחלויות ומדיניות ההתרחבות שלו - ממוטטים את הסיכויים לשלום באזור ומאיימים על כל מה שהושג בדרך להשגת יחסים טבעיים עם ישראל. זאת בין אם מדובר בהסכמים הקיימים או ההסכמים העתידיים.

באחד הסעיפים גם הוזכר כי יש חובה קולקטיבית על המדינות להגיב על התוקפנות הישראלית כדי להגן על ביטחונן המשותף, אך זאת ללא אמירה קונקרטית כלשהי.

שר החוץ של טורקיה הקאן פידאן שהגיע אף הוא לפסגה בקטר, אמר לערוץ אל-ג'זירה כי טורקיה תומכת בכל הצעדים שקטר תנקוט נגד ישראל בעקבות התקיפה בדוחה, ושהיא מעוניינת לדון בצעדים שניתן לעשות יחד עם מדינות ערב והאיסלאם.

פידאן אמר כי "ההתרחבות הישראלית היא האיום הכי גדול על האזור, ישראל מנסה להתרחב כדי להקים את 'ישראל הגדולה', ובמקביל להחליש את המדינות השונות באזור. אנחנו רואים את מה שקורה בדרום סוריה וזה מסוכן, פירוק סוריה לא יהיה טוב לאזור ולא לסוריה".

