טראמפ על ניסיון חיסול בכירי חמאס בקטר: "ישראל הייתהצריכה להיות זהירה יותר"

בסעיף הראשון של ההחלטה, נאמר כי התקיפה הישראלית בקטר וכל פעולותיה התוקפנויות של ישראל, ההשמדה ההמונית, המצור, ההרעבה, פעילויות הבנייה בהתנחלויות ומדיניות ההתרחבות שלו - ממוטטים את הסיכויים לשלום באזור ומאיימים על כל מה שהושג בדרך להשגת יחסים טבעיים עם ישראל. זאת בין אם מדובר בהסכמים הקיימים או ההסכמים העתידיים.

באחד הסעיפים גם הוזכר כי יש חובה קולקטיבית על המדינות להגיב על התוקפנות הישראלית כדי להגן על ביטחונן המשותף, אך זאת ללא אמירה קונקרטית כלשהי.

שר החוץ של טורקיה הקאן פידאן שהגיע אף הוא לפסגה בקטר, אמר לערוץ אל-ג'זירה כי טורקיה תומכת בכל הצעדים שקטר תנקוט נגד ישראל בעקבות התקיפה בדוחה, ושהיא מעוניינת לדון בצעדים שניתן לעשות יחד עם מדינות ערב והאיסלאם.

פידאן אמר כי "ההתרחבות הישראלית היא האיום הכי גדול על האזור, ישראל מנסה להתרחב כדי להקים את 'ישראל הגדולה', ובמקביל להחליש את המדינות השונות באזור. אנחנו רואים את מה שקורה בדרום סוריה וזה מסוכן, פירוק סוריה לא יהיה טוב לאזור ולא לסוריה".